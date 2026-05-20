Clubes de fútbol y básquetbol se suman al reclamo de memoria, verdad y justicia

Como cada 20 de mayo, el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, que desde hace 30 años hace Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se vuelve a imponer con la fuerza de un prolongado silencio y se extiende hacia todos los ámbitos de la sociedad uruguaya que adhieren a la causa contra la impunidad de los crímenes y las violaciones de los derechos humanos perpetrados por la dictadura cívico-militar.

El deporte es uno de esos ámbitos. En las principales instituciones deportivas del país la causa produce ciertas tensiones y resistencias en su masa social, polémicas que se reavivan cada año en estas fechas, a raíz de la confusión que adjudica un carácter ideológico o partidario al reclamo de justicia.

El primer mensaje institucional de Peñarol

El plantel de Peñarol se manifestó el pasado sábado, cuando salió a jugar contra Liverpool en el Campeón del Siglo vestido con camisetas amarillas con la leyenda “Todos somos familiares”. Es el tercer año que los jugadores de Peñarol se manifiestan, desde que en 2024 una iniciativa popular originó las expresiones de apoyo desde la hinchada y el plantel principal se sumó. El sábado, en la cabecera de la tribuna Cataldi, también la hinchada expresó su adhesión a la causa, con la bandera de la margarita sin un pétalo que la simboliza.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dijo que él autorizó a los jugadores: “Este año y el anterior me vinieron a preguntar, tenemos buen ida y vuelta. Les dije que si era una medida que los englobara a todos me parecía bien, pero que si alguno no quería participar, por la razón que fuere, no lo involucraran. Pero querían participar todos. El año anterior les dije exactamente lo mismo”, dijo el dirigente a Minuto 1, de Carve Deportiva.

Este 20 de mayo, el club adhirió institucionalmente a la causa, con una publicación en sus canales oficiales. “Levantamos en alto la bandera de los Derechos Humanos, la que debemos defender y nos debe unir como sociedad”, proclama el comunicado.

Esta adhesión oficial es histórica. Es la primera vez que el club se manifiesta de este modo, y para eso hubo una votación en el Consejo Directivo, que se aprobó por seis votos contra cinco. Ruglio había defendido antes la medida: “Si la votación sale que no, me expediré por un estado de Whatsapp, porque estoy criando hijos y formando nietos para la vida y, más allá de su postura política, hay cosas que no tienen que ver con política, porque hay gente que se está muriendo sin saber dónde están sus familiares; solo eso pedimos, no es tan complicado”, expresó.

En Nacional la causa no alcanzó una expresión institucional. El club no se pronunció en redes sociales, pero tampoco hubo esta vez una adhesión del plantel. El año pasado, los jugadores del tricolor salieron con camisetas alusivas como lo habían hecho otros planteles, decisión que fue objeto de una gran polémica interna. El club terminó por emitir un comunicado en el que aclaraba que los jugadores habían tomado la decisión “sin contar con la autorización del club”, por lo que se “lamentó lo sucedido”.

Otros clubes se expresan

Por fuera de las dos grandes instituciones de nuestro deporte, con masas populares que no son ajenas a divisiones sociales y políticas que exceden este ámbito, varios clubes han reflejado el reclamo de Madres y Familiares. En algunos casos lo hicieron siguiendo una adhesión ya histórica que forma parte de la identidad misma del club como institución social.

Como año a año, Clubes como Progreso, Cerro, Fénix, Defensor Sporting, Wanderers, Rentistas, River Plate, Sud América y Villa Española vuelven a hacerse eco del reclamo.

También es acostumbrada la adhesión de clubes de básquetbol que volvieron a sumarse hoy, como Aguada, Goes, Atenas y Unión Atlética.