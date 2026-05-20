Liga Uruguaya: Peñarol aplastó a Defensor Sporting en la primera semifinal

La primera semifinal entre Peñarol y Defensor Sporting tuvo un solo equipo en cancha. Peñarol se impuso en el Palacio Cr. Gastón Güelfi 101-51 y plasmó en el resultado una diferencia de juego y de actitud demasiado notoria para esta instancia decisiva. Toda una declaración de intenciones del equipo de Leandro García Morales, que saca a relucir su chapa de gran candidato al título.

Peñarol entró al partido muy enchufado y rápidamente empezó a sacar ventaja mediante las diversas armas, defensivas y ofensivas, que el equipo ha mostrado en su camino a semifinales, pero que este martes brillaron en todo su esplendor sin que Defensor Sporting amagara siquiera a poder contrarrestarlas.

El aurinegro ganaba por 15 tras el primer cuarto y la ventaja se extendió a 37 puntos en el entretiempo. Desde el arranque, el local controló la faceta defensiva y se desplegó con contraataques letales, a los que se sumaron una andanada de triples que le dieron un ritmo fulminante a la diferencia. Sporting, desconectado y sin respuesta, fue superado en todos los rubros, y transitó con una pasividad alarmante un juego en el que Peñarol nunca sacó el pie del acelerador (quizá un poquito en el último cuarto).

Santiago Calimares entró desde el banco con la mano caliente y fue figura. Nicolás Lema también hizo lo suyo como recambio. Los suplentes de Peñarol hicieron más puntos que la totalidad de los convertidos por Defensor (56 a 51), como otra muestra de la enorme superioridad del elenco carbonero, que también contó con actuaciones destacadas de Norris Cole y Santiago Véscovi en la generación de juego y de tantos. Skyler Hogan, por su parte, sumó 15 puntos y seis rebotes.

En Peñarol hizo su debut el brasileño Gabriel Jaú, arribado este mismo martes al plantel en sustitución del colombiano Andrés Ibargüen, que quedó descartado de los playoffs por una lesión en la rodilla. El nuevo extranjero se lució con un triple y una hundida y pareció bien acoplado al juego colectivo, aunque Peñarol deberá esperar un duelo con otra oposición para conocer el verdadero alcance del papel que el ala-pivot brasileño, que terminó con un doble-doble (15 puntos y 10 rebotes), pueda tener en el equipo.

Defensor Sporting, que había convertido apenas 30 puntos en los primeros tres cuartos, mejoró un poco en el último, en el que anotó 21 y evitó, apenas, que la derrota fuese la peor en la historia de los playoffs de la Liga Uruguaya (que se dio el año pasado cuando Nacional le ganó a Hebraica y Macabi por 51, en cuartos de final).

El equipo de Gonzalo Brea sufrió una humillante derrota que preocupa de cara al resto de la serie, a lo que hay que sumarle, además, la situación del extranjero Victor Rudd, que salió con alguna molestia muscular y no jugó el segundo tiempo.

Para intentar recuperarse, Defensor Sporting recibe a Peñarol en la cancha de Welcome el próximo viernes, a las 21.15, para el segundo juego de la serie. En la otra serie, Aguada se impuso a Nacional como visitante en el primer partido y vuelven a enfrentarse este jueves en el estadio Propio Aguatero.