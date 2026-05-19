Liga Uruguaya: Aguada se quedó con la primera semifinal ante Nacional

Este lunes, en el Polideportivo del Gran Parque Central, arrancaron las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol con el choque entre los dos finalistas de la temporada pasada. Aguada, que llega a la serie con ganas de desquitarse de aquella definición, fue sólido en cancha visitante y se quedó con el primer juego, con marcador de 83-96. La llave continúa el próximo jueves a las 21.15 en cancha del aguatero, que buscará sacar rédito de la localía para extender la ventaja en la serie.

El partido empezó con la intensidad prevista para esta instancia. Con mejores ofensivas que defensas, el arranque tuvo un alto ritmo de tanteo alternado que lo puso bien dinámico y parejo. Nacional amagó con despegarse primero, pero Aguada, con un goleo repartido y con mejores aportes desde el recambio, recuperó terreno y cerró el primer cuarto con ventaja de dos. En el segundo chico, el equipo dirigido por Leandro Taboada estiró la diferencia y abrió una brecha que el tricolor ya no iba a poder remontar.

En la segunda mitad, Aguada mejoró en la faceta defensiva, y mientras Nacional dependía demasiado de la mano de James Feldeine –líder goleador del equipo con 22 puntos–, el rojiverde tuvo un goleo repartido, con Donald Sims (21) y Luis Santos (15) como protagonistas, pero también con aportes de doble dígito de Federico Pereiras (14) y Agustín Zuvich (13).

Los de Álvaro Ponce, que jugaron sin su público en el Gran Parque Central por una sanción que se arrastra desde la fase inicial, fueron a pelear el resultado en el último cuarto, con más ganas que eficacia, pero Aguada controló el trámite y defendió la ventaja. Connor Zinaich, condicionado por faltas desde el primer cuarto, se fue por quinta cuando todavía quedaba mucho en el reloj, un golpe duro de asimilar para el tricolor.

Este martes, en el Palacio Cr. Gastón Güelfi, arranca la otra semifinal. Peñarol recibe a Defensor Sporting a partir de las 21.15.