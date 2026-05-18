Peñarol apura la llegada de un nuevo extranjero por la lesión de Andrés Ibargüen

El pivot colombiano queda fuera de los playoffs por una lesión en la rodilla; el aurinegro ya cerró la llegada de un ala pivot brasileño de selección.

En las vísperas del inicio de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol, Peñarol sufrió una sensible baja de cara a la serie frente a Defensor Sporting, que arranca este martes en el Palacio Cr. Gastón Güelfi.

El pivot colombiano Andrés Ibargüen sufrió una lesión en los ligamentos de una rodilla durante los entrenamientos que el equipo de Leandro García Morales hizo el fin de semana, por lo que quedó descartado para el resto de los playoffs. Tras la realización de una junta médica, necesaria para aprobar el recambio de fichas de extranjeros con los playoffs en curso, Peñarol cerró la llegada del brasileño Gabriel Jaú Galvanini.

El ala pivot, de 27 años y 2,02 metros, jugó dos temporadas en Flamengo, fue parte de la selección brasileña juvenil y mayor, y emprendió una exitosa aventura por el básquetbol europeo. Galvanini emigró a Grecia en 2024 para jugar en Kolossos Rodou, donde tuvo una prometedora temporada inicial que le valió la renovación por un año más. Ahora llega al carbonero tras finalizar su segunda temporada en la liga griega, en la que jugó 24 partidos y promedió 11,3 puntos y 6,4 rebotes, liderando a su equipo en varias oportunidades y quedando como tercer mejor reboteador de la temporada.

El jugador llegará al país en esta madrugada para, rápidamente, ponerse a la orden del DT y jugar algunos minutos ya en la noche del martes, en la primera semifinal frente al fusionado.