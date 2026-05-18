Antoine Griezmann se despidió del Atlético de Madrid

Antoine Griezmann, tras el partido de la liga española entre el Atlético de Madrid y el Girona FC, disputado en el estadio Metropolitano de Madrid, el 17 de mayo.

En una emotiva jornada en el Metropolitano, el francés jugó su último partido ante el público colchonero y se despidió como ídolo; en la cancha, los de Diego Simeone le ganaron al Girona de Christian Stuani.

A sus 35 años, Antoine Griezmann le puso final a su etapa en el fútbol europeo y se prepara para jugar en el Orlando City de Estados Unidos después del Mundial. Este domingo, el Atlético de Madrid recibió al Girona para el último juego de la temporada en casa, y el francés aprovechó la ocasión para despedirse de la afición, que lo quiere como se quiere a un ídolo, al máximo goleador de la historia del club, a un jugador brillante que con la camiseta rojiblanca tuvo el crecimiento y los logros más resonantes como futbolista.

Tras el pitazo final del partido, empezó el show de despedida y la emoción cubrió al Metropolitano, que en la cancha dispuso grandes letreros de “Gracias, Antoine” y acompañó con imágenes de sus grandes momentos en pantalla gigante. Después, Griezmann tomó el micrófono y, con visible emoción que se reflejaba en las caras en las tribunas, se dirigió a la hinchada colchonera, antes que nada para pedir disculpas.

“Yo sé que algunos no lo han hecho o no lo harán, y lo entiendo perfectamente porque les he fallado y les ha dolido mi salida. Como he dicho, no me di cuenta del cariño que tenía de la gente, no supe valorarlo y al salir, al irme, te das cuenta enseguida de lo que tenías, y por eso hicimos todo lo posible para volver aquí”. Se refiere a su salida al Barcelona, donde jugó, sin replicar demasiado su altísimo nivel futbolístico, entre 2019 y 2021.

Con su regreso al Atleti, Griezmann completó diez temporadas en el club, en las que se convirtió en el máximo artillero histórico, con 212 goles en partidos oficiales, superando con creces al histórico Luis Aragonés, que lideraba esa tabla con casi 40 goles menos. Durante su estadía sumó tres títulos oficiales, incluyendo la UEFA Europa League 2017-18 y la Supercopa UEFA de esa temporada. Se quedó con las ganas, eso sí, de ganar la Champions, de la que fue finalista en aquella recordada final en 2016 que perdió por penales con Real Madrid.

Toda su trayectoria en el colchonero fue con Diego Simeone, a quien agradeció muy especialmente. “Quiero dar las gracias a quien lo ha cambiado todo aquí, don Diego Pablo Simeone”, dijo. “Gracias a ti pude convertirme en campeón del mundo, gracias a ti pude sentirme como el mejor jugador del mundo. Te debo muchísimo y ha sido un orgullo pelear por ti en el campo”, agregó.

Griezmann, campeón del mundo con Francia en 2018 y vicecampeón en 2022, no fue convocado por Didier Deschamps para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México; luego de la cita máxima emprenderá el camino ya característico de los futbolistas de élite a determinada edad, bajando la exigencia de la competencia y de la presión al ir a jugar a la MLS, donde tendrá la posibilidad de seguir desplegando todo su talento.