En el arranque del Torneo Intermedio, el aurinegro, que jugó con uno menos desde el primer tiempo tras la expulsión de Maximiliano Olivera, se impuso por 2-1 ante el equipo de Jorge Fossati.

Peñarol se quedó este sábado con un gran triunfo en el Campeón del Siglo para empezar con buenas sensaciones el Torneo Intermedio. Con goles de Jesús Trindade y Nicolás Fernández en el primer tiempo, y con un jugador menos desde los 30 minutos, el equipo de Diego Aguirre arranca en la punta de la serie B y deja al conjunto negriazul en cero.

El partido empezó cargado de emociones, como en el último tiempo nos han acostumbrado carboneros y negriazules en cada cruce: en 5 minutos ya empataban 1-1. Peñarol avisó primero, con apenas un par de minutos en el reloj, por intermedio de Gastón Togni, que jugó un buen partido por la zurda, siempre con el arco en la mira. En esta primera ofensiva, el argentino enganchó hacia adentro y le dio de derecha al segundo palo. El tiro dio en el travesaño, pero la jugada siguió con el aurinegro en ataque, y momentos después el propio Togni recibió volcado a la izquierda y mandó un gran centro qué conectó Trindade en el área para adelantar a Peñarol.

Liverpool lo empató tras sacar del medio, antes de los 5 minutos, con una ofensiva que lideró Ruben Bentancourt, de buen arranque -si bien después se fue apagando-, quien tras una distracción del fondo de Peñarol derivó para Federico Martínez, que entró al área solo para definir ante Washington Aguerre.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

El 7 liverpoolense tuvo otra similar pocos minutos después, pero Aguerre tapó notablemente con el pie. Bentancourt también generó la falta que le valió la primera amarilla al capitán aurinegro, Maximiliano Olivera, antes de los 10 minutos de juego.

Peñarol manejó más la pelota en la primera media hora de juego, con Diego Laxalt jugando bien cerca de Matías Arezo para intentar combinar por adentro y con buenas apariciones de Leandro Umpiérrez con la pelota. El carbonero también consiguió profundidad en ataque por la banda derecha, con un activo Brian Barboza, el juvenil que debutó como titular en el lateral derecho y se prodigó en buenas subidas por la banda con un par de centros peligrosos.

Poco antes de los 30 minutos del primer tiempo, Olivera perdió la pelota en la salida con Nicolás Garayalde, y cuando el de Liverpool se iba lo tomó de la camiseta. Segunda amarilla y Peñarol con diez. La dinámica del partido se quebró y Liverpool se adelantó, pero no sumó chances claras, más allá de alguna buena elaboración y de un tiro de afuera de Martín Rabuñal.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Antes del entretiempo, Peñarol tuvo un tiro libre en tres cuartos, en el que Arezo decidió probar directo. Fue un tiro muy potente y Martín Campaña dio rebote, dejando suelta en el área una pelota que se convirtió en bola de flipper, hasta que Umpiérrez la encontró y la tiró al medio para la definición de Nicolás Fernández. En el entrevero de la jugada de gol, todo Liverpool pidió falta sobre el arquero, que Esteban Ostojich no consideró. Campaña salió lesionado y en su lugar entró a atajar Mathías Bernatene.

Fue lo último del Indio Fernández en el partido, porque para el complemento Diego Aguirre lo sacó y puso a Facundo Alvez en la zaga, para rearmar la línea defensiva de 4.

En el segundo tiempo, Peñarol se dedicó a esperar con el bloque bajo y bien compacto para resguardar la diferencia con un jugador menos, mientras el negriazul no encontraba los caminos para llegar con peligro al arco de Aguerre. La más clara, ya cerca del final, fue una jugada iniciada por Kevin Amaro por derecha, que llegó para definir en el área otra vez Martínez, pero el tiro se fue desviado. En la siguiente, Martin Rabuñal exigió una gran respuesta de Aguerre.

Peñarol se queda con una victoria importantísima, que quiebra una racha de cinco sin ganar en casa y que le da un gran envión al equipo de cara al partido crucial por Copa Libertadores el próximo jueves ante Corinthians. Además, arranca el Intermedio sumando tres para la anual.