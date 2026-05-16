Buen triunfo tricolor en un partido complicado.

De atrás y en el segundo tiempo Nacional arrancó el Intermedio venciendo a Torque por 2-1 en el césped artificial del estadio Charrúa. El elenco ciudadano que este año hace de local en el estadio del Parque Rivera con su campo sintético había empezado ganando en el primer tiempo con un gol de Ramiro Lecchini, pero en el complemento y en apenas un minuto y medio perdió todo porque Nacional empató y siguió de largo con anotaciones de Camilo Candido y Maximiliano Silvera.

Con los ojos puestos sobre los tricolores, porque no hay una carga de expectativa popular que apunte por lo menos en las contiendas locales sobre la SAD, que funciona como franquicia o concesión del Manchester City, el partido no demostró un gran crecimiento en cuanto a juego, pero fue su segunda victoria consecutiva después de semanas sin triunfos, que además le sirvió para, en la recientemente inaugurada tabla anual, pasar a su rival de turno. También como antecedente valioso en cuanto a exposición como colectivo para enfrentar en un partido decisivo por la Libertadores a Universitario de Lima el próximo miércoles en el Parque Central.

Marcelo Méndez, entrenador de Montevideo City Torque y Jorge Bava, entrenador de Nacional. Foto: Rodrigo Viera Amaral

La noche que el cemento sintético se encendió con el calorcito del fútbol

En la helada noche del Parque Rivera, allí donde paradojalmente se aloja el Charrúa, el partido se fue desarrollando en un marco de paridad que colocaba la aparente ventaja del conocimiento y la experimentación del fútbol sobre césped artificial por parte de Torque, frente a la natural capacidad de desarrollo que puede tener una oncena armada bajo la elección de los mejores por parte de Jorge Bava en Nacional.

A los tricolores les costó unos minutos encontrarse con el juego directo y efectivo ante la ausencia de un creativo, pero lo lograron de forma directa asociando bien a los que venían por las bandas, Baltasar Barcia y Juan Cruz de los Santos, con Maxi Gómez y Maxi Silvera. Llegó por derecha el tricolor, pero Torque armó un par de ofensivas, como la del arranque nomás, cuando el de San Gregorio, Salomón Rodríguez, la colocó de afuera del área y Mejía salvó. El panameño ya no pudo con la segunda, cuando, a los 20 minutos, Eduardo Agüero se fue largo por derecha y metió un centro rastrero que pasó de lado a lado; el envío encontró al maragato Ramiro Lecchini, que le ganó a Emiliano Ancheta, y, cuando Mejía se interpuso, aprovechó el rebote cortísimo al lado del arco y la mandó a guardar.

1-0 y pelota al medio, pero después de eso fue un aluvión de ataques de Nacional, con muchos desbordes de Baltasar Barcia sobre el amonestado Facundo Silvera, que puso en cuestión la presencia del zurdo de Torque en la continuidad del partido. Hubo grandes acciones de Franco Torgnascioli para salvar su arco y algunas fallas en la definición tricolor.

Franco Romero, de Montevideo City Torque y Maximiliano Silvera, de Nacional. Foto: Rodrigo Viera Amaral

La ráfaga del complemento y el oficio de aguantar

Cuando la helada ganaba la cancha y las tribunas del Charrúa y los y las hinchas se preguntaban si habría variantes para cambiar el marcador, los de Nacional volvieron desde los vestuarios con los mismos 11 de cada lado. Después de diez minutos de intentarlo, el equipo de Jorge Bava no solo logró empatar, sino que en un minuto o dos consiguió dar vuelta el tanteador, encendiendo un calorcito emocional en las tribunas.

Primero fue Camilo Cándido que, vestido de volante creativo, encontró un rebote en la medialuna, la corrió un poquito a la izquierda y metió un zurdazo cruzado que venció sin apelaciones la estirada de Franco Torgnascioli. De inmediato, un par de jugadas después, una pelota larga peleada por Maximiliano Gómez ante la marca de Franco Romero fue ganada por el sanducero, que abrió a la derecha para el ingreso de Maximiliano Silvera; este metió un derechazo cruzado para poner el 2-1.

Bautista Kociubinski, de Montevideo City Torque y Juan Cruz de los Santos, de Nacional. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El empuje de esa sensación inconmensurable de los goles y de dar vuelta un marcador adverso duró, transformado en ofensivas, apenas unos minutos más, porque Torque y su técnico Marcelo Méndez propusieron un partido de cargas ofensivas que pusieron todo el tiempo en cuestión a la última línea tricolor y al propio marcador de victoria para los de Jorge Bava.

Fueron varias las acciones de peligro que hubo en las inmediaciones de Luis Mejía, que vio cómo las balas picaban cerca. En ese tramo, tuvo una actuación muy destacada Sebastián Coates, sacando todo, pero además restando de cabeza una pelota que era el empate cantado cuando quedaban pocos minutos para el final. Al cabo del tiempo reglamentario, sucedió lo que querían todos los tricolores –los jugadores, su cuerpo técnico y sus hinchas–: quedarse con la victoria, abrochar el triunfo y arrancar el Intermedio con los tres puntos y la punta de la serie B.