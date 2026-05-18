Sin pausa: terminó el Apertura y ya comenzó el Intermedio

Con un partido, la primera fecha del Torneo Intermedio llegará este lunes a su fin. Pinta muy bien: Deportivo Maldonado, que puede quedar segundo en la tabla anual, recibe a Danubio en el estadio Domingo Burgueño Miguel a partir de las 18.30.

Hasta el momento, de los siete partidos que se jugaron, seis terminaron con victoria y uno solo en empate. Si se miran los puntos en las tablas del torneo corto se ve un montón de primeros; si se mira más lejos, en el acumulado como referencia, está la tabla anual, que, día a día, empezará a ser cada vez más determinante. Lo mismo corre para el promedio del descenso, aunque ahí son menos los interesados.

Un paseo por las canchas

Central Español cambió de técnico pero sigue con su gran campaña, y sumó otro triunfazo en el Parque Palermo, donde no pierde desde la fecha 6 del Apertura. Con Santiago Sosa como interino a la espera que llegue el nuevo DT, el argentino Diego Osella, el palermitano se lo dio vuelta a Defensor. El violeta, que no jugó un gran partido, se puso en ventaja en el primer tiempo con gol de penal de Nicolás Wunsch. Central lo empató enseguida con un golazo de Franco Muñoz, tras gran jugada de Mariano Aguilera. El propio Aguilera, ya en el segundo tiempo, mandó un centro justo para Santiago Sequeira, que forzó una gran atajada de Lucas Machado, pero en el rebote la agarró Isaac Méndez y le rompió el arco para conseguir la ventaja definitiva. Sobre el final, el zaguero palermitano Ignacio Rodríguez recibió una polémica segunda amarilla y salió expulsado.

Racing, que venía de perder en el cierre del Apertura, justamente ante Central Español, volvió a la senda del triunfo para arrancar con buena pisada el torneo. Los dirigidos por Cristian Chambian le ganaron por la mínima a Cerro Largo en el Parque Roberto, con gol de Sebastián da Silva, protagonista del partido en varios rubros, porque en el segundo tiempo también se fue expulsado por doble amarilla. En un partido cortado y de poco juego, la escuelita de Sayago aguantó la ventaja conseguida en los primeros minutos y sumó de a tres para mantenerse como líder de la tabla anual, cuatro puntos por arriba del escolta, Peñarol.

Por la serie B, Albion recibió a Wanderers en el Franzini, donde se dio el primer y único empate de la fecha hasta el momento. Un partido entretenido y parejo, que terminó sin goles en gran medida por la buena actuación de ambos arqueros. Agustín Buffa se quedó con las más peligrosas del pionero, algunas en los pies del goleador del campeonato, Álvaro López. Sebastián Jaume hizo lo suyo en el bohemio y también tuvo un par de tapadas clave para mantener su arco en cero.

El sábado el triunfo más notorio fue el de Peñarol. El carbonero venció 2-1 a Liverpool en el Campeón del Siglo. Fue una gran victoria para empezar con buenas sensaciones el Intermedio. Con goles de Jesús Trindade y Nicolás Fernández en el primer tiempo, y con un jugador menos desde los 30 minutos, el equipo de Diego Aguirre arranca en la punta de la serie B y deja al conjunto negriazul en cero.

Hubo dos partidos sabatinos más, donde ganaron Boston River y Juventud de Las Piedras. La victoria del sastre fue por goleada, 4-1 sobre Cerro, que empezó ganando, pero después se quedó sin reacción ante la lluvia de goles del Boston. Matías Ocampo hizo el gol de los villeros, pero lo dieron vuelta los sastres con goles de Facundo Muñoa, Leandro Suhr, Francisco Bonfiglio y Jairo O’Neil.

Juventud, por su parte, se impuso 2-0 sobre Progreso. Los pedrenses ratificaron en el resultado el muy buen momento que están atravesando en los rendimientos. Alejo Cruz abrió el partido y Gastón Pereiro liquidó el trámite con un muy lindo gol, con driblin largo y a la carrera y latigazo de zurda contra el palo.

El viernes, cuando empezó el torneo corto, de atrás y en el segundo tiempo Nacional arrancó venciendo a Torque 2-1 en el césped artificial del estadio Charrúa. El elenco ciudadano, que este año hace de local en el estadio del parque Rivera, había empezado ganando en el primer tiempo con un gol de Ramiro Lecchini, pero en el complemento y en apenas un minuto y medio perdió todo porque Nacional empató y siguió de largo con anotaciones de Camilo Cándido y Maximiliano Silvera.

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