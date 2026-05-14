El gran ídolo de Peñarol, de 74 años, fue sometido a estudios médicos por complicaciones vinculadas a la enfermedad neurológica que padece desde hace un tiempo.

Fernando Morena está internado desde hace cuatro días, según trascendió este jueves y confirmó el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio. El dirigente señaló que el ídolo de Peñarol está siendo sometido a estudios debido a algunas complicaciones que sufrió en los últimos días a causa de su enfermedad.

Desde hace algunos años se sabe que el exgoleador aurinegro, máximo artillero histórico del fútbol uruguayo y también del carbonero, padece alzhéimer. La enfermedad obligó a Morena a abandonar sus funciones en el club luego de que en 2011, bajo la presidencia de Juan Pedro Damiani, fuera nombrado director de Relaciones Institucionales y Deportivas.

El Potrillo, campeón de América y del mundo con Peñarol en 1982 –su gol en la hora a Cobreloa en la final de la Libertadores es uno de los más memorables de la historia peñarolense–, ejerció su cargo en el club durante algunos años hasta que el avance de la enfermedad lo obligó a dar un paso al costado. También dejó de concurrir a los partidos en el Campeón del Siglo, estadio que hoy tiene una estatua que inmortaliza uno de sus célebres festejos de gol, trepado al alambrado.

En 2022, el Consejo Directivo de Peñarol decidió de manera unánime seguir pagándole el sueldo como director de Relaciones Institucionales y Deportivas, en retribución por todo lo que el goleador histórico le dio al club.

El espacio del Nando en el Museo de Peñarol

Ahora, en medio de la preocupación por la situación que atraviesa en estos días, Peñarol anunció oficialmente la apertura de un “espacio del Nando” en el museo que el club tiene en la sede del Palacio Peñarol.

Según adelantó el aurinegro en redes sociales, el museo tendrá a partir de este viernes un rincón particular dedicado a Morena.