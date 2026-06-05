Amistoso internacional: Costa de Marfil le ganó de atrás a Francia

La selección africana le dio vuelta el partido a una de las candidatas, que jugó el primer tiempo con todas sus estrellas; en Costa de Marfil brilló Guéla Doué, hermano de una de las figuras del PSG y de la selección francesa.

Este jueves siguió la actividad internacional con varios amistosos previos al inicio del Mundial, entre los que destaca la presentación de dos de las candidatas europeas a la copa, que, sin embargo, no consiguieron traducir en estos resultados su favoritismo: España, rival de grupo de Uruguay, empató con Irak, aunque jugando sin sus mejores titulares; Francia, que sí arrancó el juego con sus grandes estrellas, perdió ante Costa de Marfil, que se lo dio vuelta sobre el final.

El duelo entre Francia y Costa de Marfil fue muy atractivo y tuvo varios de los condimentos por los que uno espera el Mundial con expectativa y entusiasmo, más allá de la distancia entre un juego amistoso y uno de la copa, sobre todo en intensidad y emoción. Pero fue un partido entretenido y dinámico, bien jugado, con destellos de genialidad y belleza, y un resultado que se mantuvo abierto hasta un final sorpresivo.

Tuvo, además, una curiosidad para destacar, con la participación de Guéla Doué, lateral derecho marfileño que metió gol y asistencia para dar vuelta el partido, mientras su hermano menor, el mucho más conocido y cotizado Désiré Doué, miraba desde el banco francés porque el reciente campeón de Champions con el PSG tuvo descanso y no ingresó. Ambos hermanos nacieron en Francia, pero el mayor decidió adoptar la nacionalidad marfileña de su padre para jugar en la selección africana y ser uno de los 289 futbolistas que jugarán el Mundial por un país en el que no nacieron.

En el primer tiempo Francia dominó ampliamente y por momentos se lució, aunque no pudo concretar varias de las chances creadas y se fue al descanso con ventaja apenas por la mínima. Kylian Mbappé estuvo picante y generó sus jugadas de peligro, muchas veces con muy buena respuesta de la defensa marfileña. Francia tiene a un par de talentos que se salen del guion. El extremo del Bayern Munich, Michael Olise, tuvo sus buenas incursiones ofensivas, pero el gran show lo dio Rayan Cherki, el creativo del Manchester City que es uno de los grandes futbolistas a seguir en la Copa del Mundo y que en el primer tiempo tuvo al menos tres jugadas dignas de exhibición, como si estuviera jugando en el patio de su casa. Una de ellas, la última antes del entretiempo, terminó en el gol que le dio la ventaja parcial a les bleus: recibió un despeje corto al costado de la medialuna, la pisó y enganchó entre dos rivales, se metió al área y clavó un derechazo cruzado letal.

En el segundo tiempo su influencia ya no fue tanta y estuvo menos acompañado también, porque en el entretiempo Didier Deschamps sacó a Olise y a Mbappé, además de otros cambios en la defensa y el mediocampo, con lo que el equipo perdió protagonismo. En Costa de Marfil, el técnico Emerse Faé también hizo cambios, e ingresó Amad Diallo, jugador del Manchester United que le dio, a los 85, la victoria al equipo africano, tras un centro perfecto de Doué por la banda derecha. Doué había hecho el empate a poco de empezado el complemento, con una gran jugada colectiva que le permitió filtrarse por un callejón del medio y recibir un pase en profundidad para definir ante la salida del arquero Mike Maignan con la calidad y el oficio de un delantero.

Francia cerrará su preparación para el Mundial el próximo lunes con un amistoso ante Irlanda del Norte, mientras que los marfileños completaron su actividad previa y ya piensan en su debut mundialista, que será ante Ecuador en Filadelphia, el domingo 14.