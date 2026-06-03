Solamente ocho selecciones están conformadas íntegramente por jugadores nacidos en el suelo que representan; Fernando Muslera y Rodrigo Zalazar son los celestes que no nacieron en Uruguay.

La globalización avanza a pasos agigantados y el deporte no está ajeno a la situación. Las nacionalidades cambian y cada vez es más común desarrollar la vida en un suelo diferente al natal. Los factores son múltiples, tanto como los sellos en los pasaportes y los pasajes por las diferentes fronteras.

El fútbol de selecciones mantiene un instinto amateur sobre el clubista. Los deportistas juegan por su país, por su bandera, por sus amigos, sus vecinos y su familia. Defienden al de al lado con un condimento pasional que todavía el dinero no pudo comprar, ni siquiera con los millones que mueven la rueda del negocio a nível de instituciones.

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones participantes, con el término de mayo venció el plazo para presentar las nóminas de futbolistas que defenderán a cada selección. Ya se conocen los 1248 jugadores que disputarán la Copa del Mundo y 289 defenderán a un país en el que no nacieron, esto representa el 23.2% según el estudio del analista de fútbol Jaime Macias. Este número llegó al tope, superando con creces el 16.5% registrado hace tres años y medio en Qatar 2002, en un torneo del que participaron 32 selecciones.

Si bien la mayoría de los casos obedecen a cuestiones migratorias o dobles nacionalidades de sus progenitores, el negocio empezó a hacer mella en el fútbol de selecciones, sobre todo en los países de menor nivel que logran la forma de encontrar acceso a futbolistas de mayor nivel que no van a ser tenidos en cuenta en sus países de origen. El sueño de disputar un Mundial influye, es real, pero el dinero también va torciendo algunas decisiones, y todo indica que el paso del tiempo seguirá fomentando estas prácticas.

Ocho selecciones auténticas y componentes históricos que explican los números

Brasil, Sudáfrica, República Checa, Colombia, Arabia Saudita, Austria, Suecia y Panamá presentaron 26 jugadores nacidos en su país. República Checa se convirtió en país independiente en 1993 tras la disolución de Checoslovaquia, por primera vez tendrá una selección completa de futbolistas propios. Otro caso sorpresivo es el del combinado austríaco que solía tener alemanes en sus filas producto de la alianza estrecha que los une, compartiendo idioma, integración económica y hermandad cultural.

La selección de Curazao tiene a la totalidad de jugadores nacidos en Países Bajos, pero hay salvedades que merecen ser aclaradas. La isla no se independizó, pero desde el 10 de octubre del 2010 es autónomo dentro del Reino Holandés. Si bien todos los futbolistas nacieron legalmente en Holanda, hay 23 que comenzaron su vida en suelo europeo y otros tres -(Jeremy Antonisse, Tahith Chong y Jearl Margaritha- que nacieron en Willemstad, la capital de Curazao.

En la plantilla celeste están Fernando Muslera y Rodrigo Zalazar, el primero nació en Argentina pero vive en Uruguay desde los ocho meses y el volante comenzó su vida en España acompañando la carrera profesional de su padre José Luis.

Lo mismo sucede en Argentina con Giuliano Simeone y Nicolás Paz, nacidos en Italia y España respectivamente, donde jugaban en su momento Diego y Pablo, sus padres. También pasa en Francia con Marcus Thuram, hijo de Lilian, el lateral derecho titular en la Copa del Mundo donde los franceses se coronaron en su país, en 1998, su hijo nació cuando el exfutbolista desarrollaba su carrera en la liga italiana.

Uruguay no tiene jugadores en el torneo local por primera vez en su historia

Tener muchos jugadores de la nómina en el torneo doméstico es un arma de doble filo, si la liga es buena es una excelente noticia, pero puede ser un aspecto negativo en caso que la competencia local sea mala.

Uruguay, por primera vez en la historia, no tendrá ningún jugador disputando el campeonato uruguayo. Senegal, Cabo Verde, Costa de Marfil, Congo y Curazao son los otros que no cuentan con futbolistas de su liga.

Qatar y Arabia Saudita son el polo opuesto, con 25 de los 26 citados jugando en su país. Inglaterra tiene 21, Sudáfrica y Alemania 19, con 17 aparecen España, Egipto, Turquía, Irán y República Checa. Dentro de los Sudamericanos, Brasil tiene 7, Paraguay 3, Ecuador y Argentina 2, y cierra Colombia con 1.

Con los 1248 jugadores convocados, están representados 449 clubes diferentes de 71 países distintos.

El más jóven, el más viejo y los hombres récord

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Guillermo Memo Ochoa jugarán su sexto Mundial consecutivo, estableciendo un nuevo récord de presencias, comenzaron su periplo en Alemania 2006. Luka Modric también estuvo en tierras alemanas, pero Croacia no clasificó a Sudáfrica 2010, por lo tanto, no pudo sumarse a la marca. En Uruguay, Fernando Muslera disputará el quinto campeonato en fila, sin falta desde Sudáfrica 2010.

El jugador más joven del torneo será el mexicano Gilberto Mora con 17 años y 240 días y el más veterano el golero escosés Craig Gordon con 43 años y 162 días. El británico ya tenía varios encuentros en la selección cuando nació Mora.