El sanducero habló en conferencia de prensa junto a Agustín Rogel; además, se conocieron los detalles del enfrentamiento entre Nacional y Tigre por la Copa Sudamericana.

El clima mundialista va dejando atrás el interés en el campeonato uruguayo, en el que Nacional permanece en crisis futbolística y de resultados. Esta mañana, en conferencia de prensa, hablaron Nicolás Lodeiro y Agustín Rogel, dos referentes que se refirieron al presente tricolor previo al último partido ante Juventud de Las Piedras, el último antes de que pare la actividad.

El sanducero, que está suspendido por tres encuentros –ya cumplió uno–, se refirió a su reiteración de expulsiones desde que volvió al bolso: “Me tocaron más rojas en este tiempo que en toda mi carrera; ya pedí disculpas a mis compañeros”, confesó el volante, y agregó que el crítico principal de la situación fue su hijo: “Él estaba muy triste con la primera y con la segunda; con la tercera ya me relajó como si estuviera atrás del arco. Yo lo escucho, y si bien soy grande, quiero seguir aprendiendo de todo lo que me hace bien. Si viene de la familia, bienvenido sea”.

Del mal momento del equipo analizó: “Hay que trabajar y ver qué está pasando. Todos queremos ganar e ir para adelante, pero a veces la desconcentración y las ganas de revertir la situación hacen que quedemos desorganizados. En este semestre tuvimos muchos errores que nos han costado puntos”.

Sobre las críticas por el presente tricolor, enfatizó: “Nacional es muy grande, genera mucho y repercute lo que se habla, sabemos que es así. Personalmente, no me afecta, e intentamos como referentes que no les afecte a los compañeros. Sabemos que hay jóvenes que están llegando y recién se encuentran con estas situaciones y tratamos de ayudarlos”.

Incluso fue crítico con el entorno institucional: “Muchas veces esas cosas vienen de adentro del club, es el sistema del fútbol y de lo que genera Nacional. Nosotros tratamos de cerrar puertas, pero es difícil. Cada uno puede hablar porque está en todo su derecho, pero cuando vienen cosas desde el club no ayuda para nada. Esas cosas tenemos que mejorarlas y estar todos alineados. El que se sienta responsable que piense que, por el bien de Nacional, a veces es mejor no hablar cuando las cosas no son seguras o ciertas”.

Surgió un rumor sobre la posible salida de Lodeiro para terminar su carrera en Paysandú, en la segunda división. Sobre esta posibilidad, el volante fue tajante: “Cada uno puede decir lo que quiere y opinar. Soy feliz en Nacional y vine para quedarme. La situación deportiva no es la que más me gusta, pero esta es mi casa, tengo contrato y estoy pensando en el partido del fin de semana, aunque no juegue. Quiero seguir hasta que me muera”.

Agustín Rogel: “Tenemos la Copa Sudamericana como objetivo del segundo semestre”

El zaguero que volvió a la institución habló de las metas para el resto de la temporada: “Obviamente no es lo que queríamos. Ahora tenemos la Copa Sudamericana como objetivo en el segundo semestre, y a fin de año volver a ser campeones uruguayos. No es un consuelo, sino una nueva oportunidad. Estando en Nacional no alcanza con competir”. También habló del clima en el plantel: “Lo importante es que nosotros estemos unidos, y el grupo está muy comprometido”.

Los detalles para los partidos entre Nacional y Tigre por Copa Sudamericana

Nacional chocará con Tigre, de Argentina, por los dieciseisavos de la Copa Sudamericana. El tricolor accedió tras salir tercero en su zona de la Copa Libertadores, mientras que el matador fue segundo en su grupo de la Sudamericana.

El partido de ida será el martes 21 de julio en el Gran Parque Central a las 19.00, y el de vuelta, una semana más tarde, en el mismo horario, en el estadio José Dellagiovanna, escenario de Tigre, con capacidad para 26.000 espectadores.