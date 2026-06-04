Mundial 2026: los 24 partidos que pasará Canal 5 en fase de grupos por televisión abierta

Además de los tres encuentros de Uruguay, se emitirá el debut de los tres organizadores y varios cotejos de las selecciones sudamericanas.

A principios de diciembre, Canal 5 anunció la emisión de 32 partidos del Mundial 2026 por televisión abierta junto con Antel TV, lo que permitirá que el máximo torneo del fútbol continental pueda llegar de forma gratuita a todos los rincones del país.

En los últimos días, el canal público comunicó los 24 encuentros que transmitirá de la fase de grupos; quedarán ocho más para las instancias finales. Obviamente, estarán todos los partidos de Uruguay: el 15 de junio frente a Arabia Saudita, el 21 con Cabo Verde y el 26 ante España.

Canal 5 también tendrá las ceremonias junto con el debut de los tres anfitriones del torneo: México, Estados Unidos y Canadá. También habrá seguimiento especial de las selecciones sudamericanas y otros encuentros de interés entre países de buen nivel, como Holanda-Japón, Inglaterra-Croacia o Noruega-Francia. Relatará Santiago Castro, acompañado en los comentarios por Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron.

Los 32 partidos emitidos por Canal 5 y Antel TV se podrán ver de forma gratuita. Además, los cableoperadores, Directv y Disney televisarán la Copa del Mundo en su totalidad; serán 104 encuentros.

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