En la Torre de Antel, más precisamente en el edificio Joaquín Torres García, se dieron a conocer los detalles de las transmisiones del Mundial 2026 por televisión abierta que realizarán en conjunto Canal 5 y Antel TV.

Se emitirán 32 de los 78 partidos de la competencia máxima de selecciones, entre los que estarán incluidos todos los encuentros que dispute Uruguay, el cotejo inaugural, con la ceremonia incluida, y las instancias finales del certamen con las dos semifinales y la final. El resto de los juegos se definirá con la realización del sorteo, buscando llevar a todos los rincones del país los momentos más interesantes para el gran público.

En la ceremonia de presentación del proyecto, Erika Hoffman, directora de Canal 5, aseguró con alegría que “es un día histórico para los medios públicos”, y agregó que “durante muchos meses trabajamos para que Canal 5 transmita de forma gratuita el Mundial 2026; será la primera vez en Uruguay que se emitirá de forma exclusiva por televisión abierta”.

José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura, y Fernanda Cardona, ministra de Industria, estuvieron presentes y fueron parte de la oratoria, así como las autoridades de Antel, Alejandro Paz y Pablo Álvarez, presidente y vicepresidente, respectivamente.

“Esta noticia es una definición que habla del acceso público, de equidad y un primer paso de los medios públicos que apunta a financiar un porcentaje de su programación para un uso eficiente de los recursos del Estado”, comentó Hoffman. Además aclaró que ya existieron comunicaciones con empresas que suelen apoyar eventos del calibre de la Copa del Mundo, como UTE y el Banco República.

“La decisión fortalece la democracia, la igualdad y el derecho a acceder a contenidos culturales que nos representan como país”, cerró la directora del canal estatal.

Sorteo y rivales

Este viernes será el sorteo del Mundial 2026, en el que Uruguay conocerá sus rivales de la primera fase, entre 30 selecciones posibles. El sábado la FIFA anunciará el cronograma del torneo, algo que en otras ocasiones también fue decidido con la fortuna del azar, pero que esta vez se armará considerando la diferencia horaria con los países que juegan cada partido. También en el evento del 5 de diciembre, que se realizará en la capital estadounidense de Washington, la organización del torneo anunciará cuántos jugadores serán incluidos en la plantilla de cada selección.

Canal 5 transmitirá la ceremonia del sorteo, desde las 14.00.