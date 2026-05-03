Plantel de Racing durante la ceremonia de premiación tras ser campeón del Torneo Apertura 2026, el 3 de mayo, en el Parque Roberto.

Repartieron unidades en un partido donde los dos terminaron con diez; el plantel festejó con el barrio el título del Apertura.

El cartel de “entradas agotadas” ahora se anuncia por redes sociales con diseños coquetos y no en un cartón escrito así nomás que va colgado como se puede en la boletería. La semana arrancó de festejo y se vivió de forma ansiosa esperando el domingo de levantar la copa, gesto glorioso que realizó Racing por primera vez en la máxima categoría.

Nadie se quería perder la tarde épica, la dirigencia de los de Sayago decidió que la parcialidad albiverde también podía ocupar la mitad de la tribuna visitante, dividida por un cerco con los poquitos que se arrimaron a ver a Montevideo City Torque.

“El barrio estaba tan lindo que no se podía creer” fue una de las frases que escribió Álvaro García en la hermosa despedida de Contrafarsa de 2003. El letrista, que también es hincha de Racing, describió esta tarde sin saberlo. Clima festivo, abrazos de vecinos, globos, serpentinas y papelitos. Tantos, que el partido comenzó algunos minutos más tarde de la hora señalada.

Tres momentos

Racing, a lo campeón, comenzó con todo y se plantó en campo rival ante la oncena de alternativa que colocó Marcelo Méndez. El premio fue tempranero para los dueños de casa; tras un tiro de esquina desde la derecha, la defensa visitante se complicó, Martín Ferreira la ganó y cruzó el remate que se le coló en el segundo palo a Gastón Rodríguez.

Montevideo City Torque prácticamente no había cruzado la mitad de la cancha cuando encontró el empate. Un pelotazo largo, sin demasiadas pretensiones, en el que la lucha de Nahuel da Silva llevó a que se convirtiera en jugada de peligro, una pirueta del delantero la hizo terminar en gol. Los zagueros locatarios nunca atacaron el balón, mientras que Federico Varese salió y quedó a mitad de camino.

Hinchada de Racing en el partido con Torque por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, el 3 de mayo, en el Parque Roberto. Foto: Ernesto Ryan

La tercera incidencia clave fue la expulsión de Álex Vázquez, que abrió el brazo hacia atrás e impactó en el rostro de Sebastián Cáceres; Andrés Matonte determinó que había violencia desmedida y expulsó al volante. Desde el VAR consideraron que la decisión fue correcta porque no lo llamaron para cambiar la determinación, que, a tiempo real, pareció exagerada.

Racing arrancó con todo, fue muy superior en el arranque, pero entre el empate y la roja se fue apagando, complicando un trámite que había encaminado rápido para ser dominador absoluto.

Quedarse a festejar

En el segundo tiempo Racing volvió a imponerse en el inicio. El ingreso de Yuri Oyarzo fue muy bueno, se acopló a la línea de volantes y fue interesante en sus incursiones al ataque. Desde el balón parado ofreció peligro la escuelita, atajando hacia su gente, que no paró de alentar.

Marcelo Méndez colocó a Salomón Rodríguez para jugar junto a Da Silva, que fue el mejor de la tarde. El formado en Progreso complicó toda la tarde a Ramiro Brazionis ganando los envíos directos. Presionando arriba y ganando la segunda pelota, la visita inclinó la cancha.

En el momento de mayor superioridad del ciudadano fue expulsado Diogo Guzmán por una dura entrada con la suela sobre Oyarzo. Con más espacio el trámite pudo abrirse, pero se cerró. Hubo oposición de estilos; Torque con tenencia pero sin profundidad, y Racing esperando para jugar directo en transición.

Con el paso de los minutos los dos se conformaron con el empate y el festejo ya empezaba a sentirse en el ambiente. El plantel de Racing levantó la copa y recibió las medallas con su gente, que, a viva voz, aseguraba que “desde Sayago salió el nuevo campeón”.