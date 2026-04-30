El título asegurará un lugar en playoffs para el campeón.

Oriental y Fénix jugarán la final del Torneo Competencia de la Segunda División profesional el sábado a las 20.30 en el estadio Franzini. Será a partido único y el ganador, además del trofeo, asegurará un lugar en los playoffs por el tercer ascenso –si no es que lo logra directo por la tabla anual–.

Huracán dejó pasar su chance y Fénix no perdonó

La última fecha del Competencia mantuvo la expectativa hasta el final en la serie A. Huracán llegaba con la posibilidad de lograr la clasificación con un triunfo ante Cerrito, que también conservaba chances matemáticas. Las fuerzas se neutralizaron en el Parque Palermo y fue empate 1-1 que no le sirvió a ninguno. Sergio Cortelezzi adelantó a los de Paso de la Arena, Luis Machado igualó para el auriverde, que fue quien más buscó y mereció quedarse con los tres puntos. El resultado, sin embargo, dejó a los dos sin la final.

El lugar que Huracán dejó vacante lo ocupó Fénix por fútbol y goles. El equipo de Capurro sabía que si ganaba se metía en la final, y lo hizo con categoría, goleando 4-1 con doblete de Sebastián de Marco y tantos de Guillermo Pereira y Gastón Colman; Lautaro Vázquez descontó para los carolinos.

En Pueblo Victoria y por la misma serie, Uruguay Montevideo recibió a Tacuarembó en el remodelado Parque Ancap. La visita pegó primero con un gol de Pablo López y, promediando el primer tiempo, Guzmán Pereira puso el 1-1 definitivo.

Del otro lado, Oriental de La Paz llegó a la final después de una derrota, pero respaldado por su campaña. Perdió el invicto ante Plaza Colonia en el Parque Prandi –2-0, con goles de Pablo García y Valentín Amoroso–; sin embargo, se mantiene al frente de la tabla anual.

En la parte baja, River Plate dio una señal en el debut de Damián Santín al vencer 2-1 a Paysandú, con doblete de Maximiliano Burruzo y descuento de Franco López. Colón tuvo fecha libre y Rentistas y Miramar Misiones completaron la fecha con igualdad 1-1.