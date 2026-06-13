El grupo C arranca con una final: Brasil-Marruecos

Este sábado a las 19.00 por el grupo C de la Copa Mundial de la FIFA se enfrentan las selecciones de Brasil y Marruecos en el estadio de Nueva York y Nueva Jersey, ubicado en la localidad de East Rutherford. El encuentro marca el debut absoluto de ambos en el Mundial, un estreno cargado de urgencias donde los puntos en juego resultan vitales para perfilar la clasificación a la siguiente ronda, en una serie que no otorga margen de error y exige máxima concentración desde el pitazo inicial.

Una final del grupo en la primera fecha. Brasil llega envuelto en la incertidumbre que genera el debut mundialista de Carlo Ancelotti en el banco, un entrenador de enorme prestigio europeo que asume la responsabilidad de devolverle la pretendida identidad del jogo bonito de la verdeamarela. “Habrá momentos del partido que no tendremos la pelota y tenemos que estar compactos, porque todos los equipos, especialmente Marruecos, tienen calidad y pueden crear problemas si no estás preparado en todos los aspectos del juego”, dijo Carleto en la conferencia del día -1.

La preparación brasileña sufrió contratiempos severos debido a la sanidad, confirmándose la baja de Neymar por una lesión en la pantorrilla que lo margina de este tramo del torneo. Además, el lateral Wesley quedó desconvocado tras sufrir una dolencia en el último amistoso frente a Egipto. Esto obligó al cuerpo técnico a llamar de urgencia al mediocampista Éderson de Atalanta, lo que deja la zona defensiva debilitada con la inclusión forzada de Danilo y Alex Sandro, dos futbolistas que vienen siendo duramente cuestionados por la prensa brasileña.

Marruecos desembarca en tierras norteamericanas con el peso de defender las semifinales alcanzadas en la edición anterior, pero con un panorama interno bastante diezmado por los desfalcos de último momento. El seleccionador Mohamed Ouahbi tuvo que rearmar la lista definitiva debido a las bajas confirmadas por esguince del extremo Abdessamad Abde Ezzalzouli y la imposibilidad de recuperación del zaguero Nayef Aguerd, piezas fundamentales en la estructura titular que debieron ser sustituidas el jueves por Amine Sbai del Angers y Marwane Saadane del fútbol árabe. Los marroquíes ponen en juego el antecedente inmediato de haber derrotado a Brasil en el último amistoso disputado entre ambos en 2023, lo que alimenta la ambición de un plantel que combina la jerarquía europea de Hakimi y Brahim Díaz con la solidez del colectivo que sorprendió en Qatar.

La alineación probable de Brasil se estructurará con Alisson en el arco; una línea de cuatro defensores conformada por Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Alex Sandro; en la mitad de la cancha se pararán Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; mientras que el ataque estará integrado por Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha.

Por su parte, la selección de Marruecos saltará al terreno de juego con Yassine Bounou bajo los tres palos; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui en la retaguardia; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui y Azzedine Ounahi en el círculo central; dejando en la ofensiva a Brahim Díaz, Ismael Saibari y Soufiane Rahimi.

El escenario del cotejo será el imponente recinto de East Rutherford, una localidad de Nueva Jersey cuyo nombre deriva de las antiguas tierras de la familia Rutherford y que históricamente sirvió como un nudo ferroviario e industrial clave en las afueras de Nueva York.