Las dos selecciones que permanecen de Conmebol jugarán este martes en cuartos de final ante Egipto y Suiza, respectivamente.

Los octavos de final del Mundial 2026 terminan el martes con presencia sudamericana. Además, la jornada definirá el último cruce de los cuartos, que se disputará el sábado a las 22.00, con picada de por medio.

Por estas latitudes todos esperan el enfrentamiento entre Colombia y Argentina, pero antes, deberán subir el escalón previo, que no será sencillo para ninguno de los dos, aunque ambos parten como favoritos.

Egipto espera al campeón

Argentina viene de una pobre expresión ante Cabo Verde, le costó muchísimo la selección debutante, desde lo futbolístico y en lo físico, donde quedaron secuelas por el desgaste realizado.

El diferencial sigue siendo Lionel Messi, que lleva siete goles en cuatro partidos y está cargando con el equipo ofensivamente. Atrás, el triángulo conformado por Emiliano Dibu Martínez, Cristian Romero y Lisandro Martínez está sólido. En el resto de los puestos hay muchas dudas que posan los ojos en posibles variantes que pueda implementar Lionel Scaloni.

Egipto viene de eliminar a Australia, por penales. Es una selección con problemas para defender en bloque bajo; hasta el momento salió a ofender a sus rivales. Habrá que ver qué postura toma en el primer partido, donde será notoriamente inferior en lo previo.

François Letexier, de Francia, arbitrará el encuentro que comienza a las 13.00 y se disputará en Atlanta.

Colombia ante la prolijidad de Suiza

Colombia está haciendo un gran Mundial. Históricamente, se cuestionó a la selección por no dar el gran paso; esta vez tiene una linda oportunidad de meterse entre los ocho mejores del torneo en un partido que parte como favorito.

La oncena está sólida y armada, con jugadores en enorme nivel como Luis Díaz, Daniel Muñoz y Gustavo Puerta. Tiene una base que viene trabajando bien desde la Copa América, donde todos rinden de acuerdo a lo que necesita el colectivo.

Suiza se sacó de encima a Argelia sin problemas; tras el empate inicial ante Qatar, hilvanó tres triunfos en fila. Es un equipo sin grandes figuras, pero que se mantiene sólido y tiene mucho gol, con Breel Embolo como principal figura.

Los europeos no tendrán problema para esperar y contragolpear; Rubén Vargas y Dan Ndoye son flechas por las bandas, mientras que el experimentado Granit Xhaka es el que mueve los hilos del equipo.

Iván Barton, de El Salvador, será el juez. Volverá a arbitrar luego de su polémico desempeño en Turquía-Paraguay, en la segunda fecha de la fase de grupos. El encuentro se desarrollará en Vancouver, a las 17.00 de Uruguay.