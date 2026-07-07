Fin de una era: Cristiano Ronaldo no volverá a jugar un Mundial

Cristiano Ronaldo, el 6 de julio, durante el partido ante España, en Dallas, Estados Unidos.

El delantero se despidió de los torneos grandes con un récord que solo él tiene y algunos hitos que borró de su lista de pendientes.

Muchos lo tildan de arrogante y genera más críticos que adeptos, pero no hay dudas de que Cristiano Ronaldo marcó una época en su carrera como jugador de fútbol, a la que todavía le quedan algunos coletazos clubistas.

Portugal quedó eliminado ante España con un gol en la hora y el delantero cerró su participación en mundiales, sin títulos, algo que es para pocos y que excluye a gigantes como el Bicho.

Los gustitos de 2026

Ronaldo, junto con Lionel Messi y el golero mexicano Memo Ochoa, batió el récord de tener presencia en seis mundiales consecutivos, con presencia perfecta desde Alemania 2006.

Además, en dieciseisavos de final, Portugal venció 2-1 a Croacia y el delantero anotó el empate parcial, de penal, convirtiendo por primera vez en un mata-mata del máximo torneo de selecciones, algo que no había podido lograr en las cinco ediciones anteriores que disputó.

En la victoria de los europeos 5-0 ante Uzbekistán por la segunda fecha de la fase de grupos, Ronaldo se transformó en el primer jugador en convertir en seis mundiales consecutivos. Se despidió con tres tantos en el presente torneo y 11 en total. En Rusia 2018 marcó cuatro y, en los restantes, uno en cada uno.

Cristiano Ronaldo: la Eurocopa 2016 “tiene la misma dimensión que un Mundial”

Tras la eliminación, Ronaldo habló con los medios, y al ser consultado sobre cómo se iba a despertar al día siguiente, dijo: “Igual que siempre; he ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada. El mayor título que gané en la selección fue la Eurocopa 2016. Para mí, tiene la misma dimensión que un Mundial. Eso permanece para siempre, mañana es un nuevo día, seguimos adelante”.

Fue claro en sus sensaciones: “Me voy con la conciencia tranquila, di todo”.