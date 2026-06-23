Cristiano Ronaldo: el primer jugador en convertir en seis mundiales consecutivos

Cristiano Ronaldo tras la victoria de Portugal contra Uzbekistán en el partido del grupo K del Mundial 2026, en el estadio de Houston, el 23 de junio.

El portugués, en su sexta Copa del Mundo, rompe la estadística al marcar en todas las ediciones que disputó.

El delantero portugués, junto con el argentino Lionel Messi, que se transformó en el máximo goleador en la historia de los mundiales, y el golero mexicano Memo Ochoa, están jugando su sexto Mundial, récord absoluto.

Con los goles convertidos frente a Uzbekistán, Ronaldo se transformó en el único jugador en convertir en las seis ocasiones en que disputó el máximo torneo de selecciones. Messi no hizo goles en Sudáfrica 2010. Además, es el futbolista más veterano en firmar un doblete mundialista, con 41 años y 138 días.

El delantero portugués debutó en las redes en Alemania 2006, cuando le anotó de penal a Irán en la fase de grupos; fue el segundo tanto de los europeos, que ganaron 2-0.

Dejando la 17 de lado y usando la 7 en la espalda, en Sudáfrica 2010 solamente convirtió un gol en el triunfo 7-0 frente a Corea del Norte en la fase de grupos.

En Brasil 2014, Portugal quedó eliminado en la fase de grupos, en una serie dura que tenía a Alemania, Estados Unidos y Ghana. Ronaldo convirtió el tanto de la victoria frente a los africanos para ganar 2-1.

El Mundial de Rusia en 2018 fue el mejor del astro portugués, que jugó por primera vez como centrodelantero. Debutó con tres goles en un partidazo que fue empate 3-3 con España, y luego le anotó el gol de la victoria 1-0 a Marruecos. Los europeos quedaron eliminados al perder 2-1 con Uruguay.

En 2022 solamente convirtió en el triunfo 3-2 ante Ghana en el estreno, desde el punto del penal. Con el paso del torneo terminó siendo suplente.