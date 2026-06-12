Canadá rescató un empate en su debut ante Bosnia y Herzegovina

Canadá empató 1-1 en su debut mundialista ante una efusiva marea roja en el BMO Field de Toronto, donde también hubo una animada concurrencia visitante que llegó en buen número para alentar a la selección de Bosnia y Herzegovina en su segunda participación histórica en un mundial (sin contar las que tuvo hasta 1992 como parte de Yugoslavia).

La fiesta en las tribunas fue mucho más vistosa que el juego, que se caracterizó por una selección canadiense —que no tuvo a su capitán y figura, Alphonso Davies, que está recuperándose de una lesión muscular— dominante desde la posesión del balón y la acumulación de pases, pero sin profundidad y muy errática en la definición. Los balcánicos (que para clasificar dejaron afuera a Italia en el repechaje europeo), de escasa vocación ofensiva, prefirieron esperar y defender en bloque cerrado -una tarea que no siempre efectuaron con acierto-, y apostar a alguna ocasión surgida del juego directo: pelotazos a sus delanteros y pelotas quietas.

Así, mientras los intentos de los locales se frustraban por pases equivocados o cortados en el último tercio y definiciones fallidas en el área, Bosnia y Herzegovina se puso en sorpresiva ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, justo antes de la pausa de hidratación. El gol respetó la máxima de los dos cabezazos en el área: el tiro de esquina vino desde la derecha, el capitán Sead Kolašinac la peinó en el primer palo y casi en la línea entró para anticipar y empujarla adentro Jovo Lukic.

Si los balcánicos ya parecían un tanto amarretes en ofensiva cuando el partido estaba igualado, se puede suponer cómo fue tras la ventaja. Los dirigidos por Sergej Barbarez se replegaron y Canadá, que jugaba casi siempre en campo rival, no encontraba los caminos. Sobre la recta final de la primera parte, el equipo pareció cambiar la energía impulsado por el público, pero apenas pudo conseguir cuatro o cinco tiros de esquina seguidos y probar en un rubro —el del juego aéreo—, en el que no pudieron imponerse.

Poco había cambiado en el transcurso del complemento hasta que el técnico de Canadá, el estadounidense Jesse March, cambió a toda la ofensiva. Jonathan David, goleador histórico de Canadá, no había estado fino en el primer tiempo, falló las que tuvo y tampoco pudo entrar en los circuitos de juego. El otro delantero, Tani Oluwaseyi, fue atrevido y se generó algunas chances, pero tampoco pudo definir bien. March mandó a la cancha a Cyle Larin, el 9 del Mallorca, que en una de las primeras que tuvo la mandó a guardar: recibió dentro del área, giró y sacó una buena volea que, tras desviarse en un defensor y alejarse del golero, rescató la jornada para Canadá. La primera fecha del Grupo B del mundial se completa este sábado con el partido entre Catar y Suiza en California.