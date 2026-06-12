Dos que ilusionan: Valverde y Bentancur juntos

Después de lesiones, sanciones y una construcción a cuentagotas, los volantes celestes llegan al Mundial como la sociedad llamada a mejorar el fútbol de Uruguay en la mitad de la cancha.

Cuando Uruguay fue superior –y muy superior– a los rivales desde que Marcelo Bielsa está al frente de la selección, el mediocampo fue clave. Es el centro neurálgico que equilibra al equipo, tanto en el balance defensivo como en la generación de juego. Sobra decir que, por lo que propone el entrenador, la zona media debe funcionar sin fallas. Los puntos altos quizás hayan sido los partidos ganados a Argentina –en la Bombonera– y Brasil –en el Centenario– por Eliminatorias en 2023 y algunos partidos en la Copa América 2024.

Dentro de ese paisaje aparece la dupla que hoy concentra muchas expectativas. Federico Valverde y Rodrigo Bentancur llegan al Mundial 2026 en su plenitud como deportistas, con 27 y 28 años, respectivamente, pero como una sociedad que la selección uruguaya apenas pudo construir (disfrutar, por qué no) en la era Bielsa. Contra Arabia Saudita, en el debut de Uruguay en el grupo H, la apuesta pasa por lo que puedan construir estos dos fenómenos, cracks de jerarquía internacional si los hay, en cuanto a circulación de pelota más limpia, más ritmo en las transiciones y una cuota de generación de fútbol que en el último tramo de las Eliminatorias y en los partidos amistosos no siempre apareció.

Las cosas en su sitio. Si Valverde y Bentancur solo jugaron 16 partidos juntos, no fue porque el entrenador eligió otros jugadores. La sociedad se ha visto interrumpida en reiteradas ocasiones (sobre todo) porque Lolo Bentancur se perdió una parte importante del ciclo por la larga recuperación de su lesión de rodilla –apareció como suplente y jugó unos minutos en la victoria 2-0 ante Argentina en Buenos Aires–, y más tarde también quedó condicionado por la sanción de cuatro partidos impuesta por Conmebol tras los incidentes con hinchas colombianos en la semifinal de la Copa América 2024. Por eso, aunque hoy son parte del núcleo duro del plantel y nadie duda de su titularidad, la dupla apenas tiene 16 partidos compartidos en cancha –y en varios de ellos no siendo ambos titulares–.

Pero, justo ahora, a días del debut mundialista, no nos vamos a quedar con lo que no pudo ser, sino proyectar que lo que puede darle al equipo el sustento que le falta. El contexto del Mundial es una oportunidad. El técnico los quiere siempre: Valverde fue el jugador con más minutos en las Eliminatorias, mientras que Bentancur terminó entre los 12 más utilizados por el argentino, una clara señal de que Bielsa, si los tiene bien, los manda a la cancha sin pensarlo demasiado.

Otro punto a favor: más allá de que el Mundial de Qatar fue malo para Uruguay, Bentancur fue el mejor jugador. Pasó hace mucho tiempo, es cierto. Pero es la certificación de que el escenario grande de una Copa del Mundo no lo amilana, sino que lo proyecta. El del Tottenham es fundamental para ordenar al equipo, darle cambio de ritmo y magia para romper líneas; también, por qué no, ofrece pausa, lectura y un entendimiento con la pelota que se parece a la amistad: la cuida, sabe tratarla. Todo esto y más, porque cuando hay que echar la colita atrás y meter marca –o juego aéreo–, Lolo está.

Pajarito es clase A. En su última temporada en el Real Madrid, ya afianzado como capitán del equipo, ha demostrado la virtud de ser polivalente. A lo largo del año se destacó por su capacidad para jugar en varios puestos –algo de eso dijo Bielsa en la conferencia de prensa en Montevideo–, a lo que hay que sumarle su habitual despliegue y su condición de intocable: si está bien, juega, más allá de que en la selección tuvo partidos malos –por suerte es un jugador con mucha autocrítica y lo ha dicho– o por debajo de las expectativas que se tienen de él. Más allá de esto, en los últimos partidos amistosos se lo vio bien y convirtiendo.

Valverde-Bentancur. A falta de Giorgian de Arrascaeta, con Nico de la Cruz lejos de su mejor versión, Valverde-Bentancur. Para volver a ser fuerte en intensidad, despliegue y solidez, para dejar de lado el punto débil de la creatividad y la generación de juego. Valverde-Bentancur para transformar la energía en fútbol.

Lo que queda antes del debut

El primer partido de Uruguay será ante Arabia Saudita el 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, a las 19.00. La selección celeste llega como favorita; así se vive la previa desde acá. Nadie duda de que Uruguay tiene una superioridad de plantel evidente, pero a la vez conviene tener recaudos porque este tipo de partidos iniciales suele exigir algo más y no confiarse en el poderío propio.

Bielsa sigue ajustando piezas. El viernes los entrenamientos serán a puertas cerradas y es probable que afiance el equipo titular. Lo que viene parando hasta el momento es una especie de 4-3-3 con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Manuel Ugarte, Bentancur y Valverde; Darwin Núñez, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.