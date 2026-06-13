Uruguay entrenó a puertas cerradas

La selección hizo uso del día que la FIFA le permite no dar acceso y los periodistas no pudimos entrar al lugar para ver los habituales 15 minutos.

La selección uruguaya de fútbol se encerró en su búnker este viernes. Durante la jornada se le permitió a la prensa a entrar para charlar con Jorge Giordano, pero fue eso y nada más. Dentro de la obligatoriedad que la FIFA le exige a las selecciones, quienes deben dar por día 15 minutos de acceso a la prensa, hay una posibilidad de comodín para cerrar la puerta del lado de adentro y Uruguay hizo valer su derecho.

En el silencio verde de Mayakoba, sin cámaras ni libretas alrededor, Marcelo Bielsa trabajó pensando en el debut ante Arabia Saudita. Este sábado sí habrá acceso a la prensa -también se concederá la posibilidad de entrevistar a dos jugadores-, el domingo el entrenamiento será abierto en horas de la mañana, para en la tarde volar hacia Miami, donde el entrenador y un jugador darán la habitual conferencia de prensa en el día previo al partido.

El once que flota en la mente del entrenador no parece tener alteraciones. En el arco, la experiencia de Fernando Muslera; en la línea de cuatro, Guillermo Varela y Matías Viña por los laterales, con Sebastián Cáceres y Mathías Olivera como zagueros. En el medio se repite la fórmula que Bielsa viene probando, con Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y federico Valverde; mientras que los tres de arriba serían Maxi Araújo, Darwin Núñez y Federico Viñas.

Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta, según lo que se puede confirmar en las declaraciones del director de Selecciones, siguen descartados por lesión, al menos para este partido. José María Giménez, por su parte, se informó que había atravesado un cuadro con fiebre e infección de garganta, pero ya está bien y, según Giordano, cree que si el técnico quiere lo puede poner de titular el lunes.

El sábado será una buena posibilidad para poder comprobar si todo sigue en la misma dirección que hasta ahora o si hay alguna variante. Todo hacer pensar que, si no hay ningún percance o lesionado -toco madera-, los 11 que vienen siendo probados saltarán como titulares el lunes al Hard Rock Café de Miami, cuando la celeste debute en el Mundial ante Arabia Saudita.

Concentradito, Uruguay. Así te quiero.