Jorge Giordano: “Uruguay está cumpliendo con una preparación bastante sólida”

Después de la doble jornada del jueves en Playa del Carmen, en la que Marcelo Bielsa empezó a delinear el once inicial del equipo, la selección uruguaya volvió a tener descanso matutino, espacio que aprovechó este viernes el director de selecciones de Uruguay, Jorge Giordano, para hablar unos minutos con la prensa.

Giordano destacó, precisamente, algunos aspectos de la preparación que se planificó para el plantel celeste, ante la consulta por la falta de amistosos previos al Mundial. “Es un programa muy pensado” puntualizó. “Se decidió que el primer concepto de la preparación fuera en Uruguay. Si ustedes aprecian la preparación, no hubo nunca un doble horario, se respetó mucho la diferencia horaria, hasta que los jugadores se acostumbraron al horario de Uruguay y todos los entrenamientos fueron en la tarde, priorizando el sueño, que es fundamental en el descanso. Nosotros y el cuerpo técnico creemos que el equipo tiene que llegar fresco al Mundial, que esa es una de las cosas más importantes, y en esta preparación hay muchos entrenamientos exigentes, pero también hay muchos de recuperación”.

Sobre este último tramo en el Mayakoba Training Center de Playa del Carmen, Giordano dijo que se está cumpliendo con lo se había planeado, “una preparación bastante sólida en lo que hace a evitar traslados y movimientos y estar rodeados de naturaleza; en fin, un muy buen lugar”.

En el primer entrenamiento de Uruguay en tierras mexicanas llamó la atención la ausencia de Ronald Araújo y de José María Giménez. Sobre Giménez, Giordano aclaró que “tuvo llagas, gripe y demoró un poco su inclusión en los trabajos, pero ayer ya hizo trabajos específicos y hoy va a estar seguramente normal con el grupo. No sé qué dirá el entrenador, pero me parece que puede estar para el primer partido”.

El caso del defensor, que juega en Barcelona, es diferente tras la molestia muscular que hizo que viajara de urgencia a Madrid para atenderse con profesionales de su confianza antes de volar a Playa del Carmen. “Sé que ese tema trajo alguna controversia, pero hay determinaciones en las que el jugador tiene libre opinión y considera que necesita desde otro lado otra opinión, porque se siente seguro; lo que nosotros necesitamos es que el jugador tenga confianza plena en lo que refiere a su salud”.

Araújo y Giorgian de Arrascaeta –que sufrió un desgarro en el gemelo que se sumó a una fractura en la clavícula de la que se estaba recuperando– son las principales dudas del equipo por estas horas. “Vienen mejorando, eso nos pone con mucha ilusión”, dijo Giordano, “pero son temas que van día a día, en los que se está controlando su evolución y tratando, dentro de las posibilidades, de acelerar la recuperación. No me animaría a aseverar que no van a estar, sí sabemos que estas lesiones tienen un proceso de días y que hay que cumplirlo, pero todos los futbolistas tienen distinta recuperación y se trabaja con ellos para que estén en el menor tiempo posible, sin arriesgarlos”.

Señaló, además, que Joaquín Piquerez “está normal” después de la grave lesión en el tobillo que sufrió en el amistoso con Inglaterra, y que Federico Valverde llevó adelante un tratamiento con células madre, pero no tendrá problemas para jugar.

El exentrenador también se refirió a temas puramente futbolísticos. Habló de la posibilidad de que Federico Viñas, tal como parecen sugerir las pruebas de Bielsa, sea el 9 titular de la selección: “No sé si va a jugar Viñas, sí tengo que ser sincero y decir que ha hecho muchos entrenamientos ocupando esa posición. Es un futbolista con muchísima potencia, que aporta muchísima profundidad y que sin duda refuerza el ataque; será una decisión que tomará el entrenador, pero son características importantes de Viñas, a las que se suma el juego aéreo”.

Destacó las posibilidades que brinda Juan Manuel Sanabria, “un futbolista que a nuestro parecer juega sobre toda la banda izquierda” y que “contra Inglaterra, de extremo, en pocos minutos mostró cosas interesantes”. “Cada vez que tuvo participación demostró que podía aportar, tanto de lateral como de extremo, y creo que se ganó un lugar en la selección sobre la base de su rendimiento: es un polifuncional, característica que en estos torneos es importante”.

Giordano rechazó la sugerencia de que al equipo se lo vio cansado en la recta final de la Copa América, y argumentó que “los datos científicos y estadísticos demuestran otra cosa: fuimos el equipo que corrió más, y eso es comprobable, verificable y contundente”. Manifestó su gran confianza en el cuerpo técnico sobre la parte física y detalló que la cuidadosa preparación incluso alcanza a prever la pausa de hidratación, esos tres minutos luego de los cuales “el partido puede ser totalmente otro”.

Dejando atrás el ruido de aquella Copa América, Giordano expresó: “Hoy estamos viviendo un muy buen clima; los futbolistas están felices de estar acá, han ponderado el predio en que estamos, la preparación. Ahora estamos muy enfocados en el Mundial y debemos seguir adelante”.

Por último, el director de las selecciones nacionales habló de una reestructuración en las divisiones juveniles: “Estamos muy preocupados por el tema de las selecciones juveniles. Hay una proyección de 30.000 niños menos para 2032. Va a haber menos nacimientos. Hoy se nos hace muy difícil competir con Colombia y Ecuador. Ya estamos haciendo cosas con OFI [Organización del Fútbol del Interior], por suerte hay una gran apertura. Tenemos que empezar antes y si no tenemos un plan más agresivo de tratar de encontrar más futbolistas que puedan tener el proceso de selecciones, vamos a tener problemas”.