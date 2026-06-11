Entrenamiento de Uruguay: Bielsa trabajó con el posible once titular

La selección uruguaya sube el ritmo tras su llegada a México y busca aclimatarse a las condiciones de calor y humedad que se esperan en el debut ante Arabia Saudita.

Este jueves, mientras en la Ciudad de México se disputaba el partido inaugural del Mundial entre el anfitrión y Sudáfrica, en la otra punta del país la selección uruguaya encaró su segundo día de entrenamiento en el Mayakoba Training Center de Playa del Carmen.

Tras una primera práctica más distendida, que tuvo necesariamente la prioridad en los ejercicios regenerativos después del largo viaje desde Montevideo, ahora los trabajos empiezan a crecer en ritmo e intensidad de cara al debut frente a Arabia Saudita el próximo lunes 15 de junio.

En la primera jornada celeste con doble turno, el equipo de Marcelo Bielsa tuvo un entrenamiento cerrado en la mañana y una sesión en la tarde con 15 minutos abiertos a la prensa.

En Playa del Carmen, en la costa mexicana más próxima al estado de la Florida, se replica el clima tropical que se puede esperar para el debut de Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami, con calor intenso, mucha humedad y riesgo de tormentas ocasionales. Esta práctica, fijada en horario similar al del partido, permite a los jugadores empezar a aclimatarse en estas condiciones para un estadio que, a diferencia de algún otro recinto mundialista en Estados Unidos, no cuenta con un sistema de refrigeración.

Nada se pudo ver de la práctica, entendiendo como tal una oncena de jugadores que ensayan respuestas y movimientos. En ese cuarto de hora abierto, el cuerpo técnico había configurado dos grupos de trabajo: uno trabajaba primero en el gimnasio y luego pasaba a la cancha, mientras que el otro –en el que se supone que están los 11 que arrancarán en Miami ante Arabia Saudita– esperaba el turno para entrar al campo para ir delineando la estrategia.

La especulación, sin demasiados datos concretos aun estando cerca de los celestes, pasa por la posible presencia de Fernando Muslera –el único futbolista uruguayo en jugar cinco mundiales consecutivos– en el arco, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo, Federico Viñas y Darwin Núñez.