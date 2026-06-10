Entrenamiento de México en el Centro de Alto Rendimiento en Ciudad de México, el 10 de junio

Los partidos México-Sudáfrica y Corea del Sur-República Checa, correspondientes al grupo A, marcarán la primera jornada mundialista, que también tendrá ceremonia inaugural.

El estadio Azteca de México es uno de los más icónicos en cuanto a la historia de los mundiales. El país de los mariachis recibirá por tercera vez la Copa del Mundo, tal cual sucedió en 1970 y 1986. Esta vez será anfitrión junto con Canadá y Estados Unidos, pero ninguno de sus pares se le asemeja en cultura futbolera.

A las 14.30 de este jueves comienza oficialmente el Mundial con la ceremonia inaugural, en la que un montón de artistas ingresarán a través de las pantallas en las casas de todo el planeta. Como dice Shakira, que será una de las artistas presentes en esta inauguración, “va a comenzar la única justa de las batallas”.

El torneo irá engranando de a poco. Generalmente, el día inicial estaba marcado únicamente por el encuentro de uno de los locatarios. Esta vez habrá dos; al ser un campeonato de 48 selecciones, no hay tiempo que perder.

Empieza el juego

Con entradas agotadas jugarán México y Sudáfrica, el mismo encuentro inaugural del Mundial de 2010, aunque aquella vez fue en tierras africanas y terminó 1-1, un resultado por el cual Uruguay, que integraba el mismo grupo junto con Francia, tiró puñito. Será a las 16.00 y arbitrará el brasileño Wilton Sampaio.

Los locatarios metieron una serie de triunfos en partidos amistosos que ilusionan a su público: le ganaron 1-0 a Australia, 5-1 a Serbia y 2-0 a Ghana. Javier Aguirre cuenta con un plantel de futbolistas en el que no hay grandes nombres como en otras ocasiones, pero logró consolidarse como un equipo compacto y fuerte tácticamente.

Puede pararse en 4-3-3 o 4-2-3-1, y tiene una columna vertebral de experiencia con Memo Ochoa en el arco –será récord con su sexto Mundial–, el zaguero del Genoa Johan Vásquez, el volante mixto Edson Álvarez, de buena labor en el Fenerbahce turco, y Raúl Jiménez del Wolverhampton arriba.

Sudáfrica vuelve a un Mundial luego de 16 años, cuando lo organizó. Eso ya es motivo suficiente de felicidad e ilusión por reencontrarse en la competencia máxima. Tiene una columna vertebral de Mamelodi Sundowns, que participó en el Mundial de Clubes en 2025. Es un equipo que suele esperar, presionar en mitad de campo y contragolpear con velocidad. Suele ser desordenado defensivamente y defiende mal los balones aéreos. Hizo una recta final interesante de las Eliminatorias, pero los resultados en los amistosos previos no fueron buenos: 0-0 con Nicaragua y 1-1 con Jamaica.

El olvidado que dice presente: Corea del Sur-República Checa en el primer día del Mundial 2026

En Guadalajara, y a las 23.00 de Uruguay, jugarán Corea del Sur y República Checa, un encuentro sin tantas luminarias pero con mayor paridad previa que el inicial. El resultado puede marcar el futuro cercano y lejano de ambas selecciones en el torneo; en el objetivo de pasar de grupo, ganarle a un rival directo es un resultado vital. Amin Mohamed, de Egipto, será el juez principal.

Si bien los asiáticos no tuvieron encuentros de gran exigencia, vienen de vencer 5-0 a Trinidad y Tobago y 1-0 a El Salvador. Es un equipo que suele jugar 3-4-3, muy intenso, con técnica para trasladar el balón por abajo, mucha velocidad, vértigo y juego por las bandas. Cuando defienden, rápidamente se repliegan en 5-4-1.

Heung-min Son, excompañero de Rodrigo Bentancur en Tottenham, es la figura del equipo, que también tiene al zaguero del Bayern Múnich Min-jae Kim como uno de sus baluartes.

Los europeos vuelven a un Mundial luego de 20 años; su última participación fue en Alemania 2006. Es un país agradecido a la ampliación de cupos, ya que llegó por el repechaje mundialista. Por primera vez en la historia contará con un plantel que íntegramente nació bajo la denominación de República Checa, tras la disolución de Checoslovaquia.

En los amistosos previos vencieron 2-1 a Kosovo y 3-1 a Guatemala. Si bien la figura táctica puede ser similar, 5-4-1 sin pelota o 4-3-3 con tenencia, los checos suelen tener más juego directo y aéreo que los asiáticos. El delantero del Bayer Leverkusen Patrick Schick, el zaguero y capitán Ladislav Krejci del Wolverhampton y el volante Tomas Soucek del West Ham United son los estandartes del equipo.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

El encuentro inaugural entre México y Sudáfrica será uno de los 24 partidos televisados por Canal 5 en la primera fase. Además, estará en Directv y en todos los cableoperadores del país. En streaming lo pasará Antel TV, de forma gratuita para usuarios de telefonía fija y móvil de Antel, DGo y Disney+.

El segundo partido de la jornada se verá por Directv y todos los cableoperadores y por la plataforma de streaming DGo.