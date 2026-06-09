Ceremonia de inauguración del Mundial 2026: tres ciudades, varios artistas y después el fútbol

El partido entre México y Sudáfrica, en el histórico Estadio Azteca, da inicio a la competencia oficial de una Copa del Mundo inédita, pero antes habrá espectáculos en cada estadio y en cada país anfitrión.

Este jueves 11 de junio la cuenta regresiva llega a su fin y se pone en marcha el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, el primero de la historia con tres países anfitriones y con 48 selecciones participantes. Cada país anfitrión tendrá su respectiva ceremonia de inauguración, pero la primera le corresponde a México, sin lugar a dudas la nación más futbolera de las sedes.

En el Estadio Azteca, recinto que alberga por tercera vez la Copa del Mundo (después de 1970 y 1986), la selección mexicana tendrá su esperado debut ante una multitud local para recibir a Sudáfrica en el primer partido del mundial, a las cuatro de la tarde. La selección africana devuelve favores, ya que en 2010 fue anfitriona debutante ante México, en un partido que finalizó con empate 1-1.

A las 14.30, una hora y media antes del pitazo inicial del brasileño Wilton Sampaio, empieza la ceremonia inaugural. En el show del Estadio Azteca se presentará la banda mexicana Maná como principal atracción, aunque también estarán los locales Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs y Los Ángeles Azules. Otros artistas de renombre internacional avivarán la fiesta: va a estar Shakira, que hizo la canción del mundial, y también J Balvin y Danny Ocean, además de la cantante sudafricana Tyla y el artista nigeriano Burna Boy.

El viernes 12, la ceremonia inaugural se extiende hasta Toronto, donde tendrá su debut oficial la selección de Canadá, enfrentando a Bosnia y Herzegovina. En el BMO Field de esa ciudad, también 90 minutos antes del inicio del partido, se presentarán varios artistas en representación de los de la hoja de arce, encabezados por Alanis Morissette. Después estarán Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi y William Prince.

El show estadounidense será también el viernes en el SoFi Stadium de Los Angeles. La estrella pop Katy Perry y el rapero Future encabezan la grilla artística, que también tendrá actuaciones de la rapera tailandesa Lisa, la cantante brasileña Anitta, el nigeriano Rema y la sudafricana Tyla que repite después de presentarse en México.

Las tres ciudades que albergarán ceremonias inaugurales comienzan a preparar el clima festivo del mundial el día previo. Desde este miércoles, diversos espectáculos en la Ciudad de México, Toronto y Los Angeles oficiarán como antesala del mundial. Bryan Adams se presentará en Fort York junto a Wyclef Jean; en el Auditorio Nacional de México, Los Ángeles Azules prometen un show con un invitado sorpresa, mientras que en Los Angeles el grupo de música electrónica Major Lazer se presenta junto al cantante Davido.