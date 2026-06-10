Mercadería de Lionel Messi en la fábrica All Star Partner en Yiwu, en la provincia de Zhejiang, en el este de China.

El inicio del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina con la ceremonia de inauguración palpitando en tierras mexicanas, donde Playa del Carmen esperó la llegada de Uruguay con sargazo y fiebre mundialista.

Será el primer torneo de 48 selecciones y eso aumenta la cantidad de partidos; por primera vez, el campeón deberá sortear ocho encuentros para levantar la copa. A más cotejos jugados, más chances de convertir. Lionel Messi y Kylian Mbappé, con 13 y 12 tantos en mundiales, respectivamente, intentarán superar la marca histórica que ostenta Miroslav Klose, con 16.

El polaco, que siempre jugó por Alemania, convirtió en los cuatro certámenes que disputó: 2002, 2006, 2010 y 2014, cuando fue campeón del mundo y además pasó al brasileño Ronaldo, que estaba en la cima con 15.

Para Messi será su último Mundial, mientras que Mbappé tiene un par más, como mínimo, por delante, por lo que parece imposible quitarle el lugar en el trono. Pero tiempo al tiempo; el primer objetivo es ir por Klose.

Máximos goleadores en mundiales Miroslav Klose (Alemania): 16 Ronaldo (Brasil): 15 Gerd Müller (Alemania): 14 Just Fontaine (Francia): 13 Lionel Messi (Argentina): 13 Pelé (Brasil): 12 Kylian Mbappé (Francia): 12 Sándor Kocsis (Hungría): 11 Jürgen Klinsmann (Alemania): 11

Una sola vez

El francés Just Fontaine es el jugador con más goles en un torneo, convirtió 13 en Suecia 1958. De todas formas, el mejor promedio de goles lo tiene Sándor Kocsis, que anotó 11 en los cinco partidos que disputó en Suiza 1954, 2,20 por encuentro. El húngaro convirtió por duplicado en la semifinal de ese certamen, cuando su selección le ganó 4-2 a Uruguay, decretando la primera derrota celeste en mundiales. Además, le hizo cuatro a Alemania Occidental en la fase de grupos.

El goleador uruguayo en mundiales es Óscar Míguez, con ocho tantos en siete encuentros, entre 1950 y 1954. Difícilmente pierda el registro en un futuro cercano, ya que todos los perseguidores no forman parte de los planteles actuales: Luis Suárez tiene siete, Diego Forlán seis, y Pedro Cea, Alberto Schiaffino y Edinson Cavani cinco cada uno.

Del actual equipo que dirige Marcelo Bielsa, solamente tienen goles mundialistas Giorgian de Arrascaeta –doblete contra Ghana en 2022– y José María Giménez, que anotó en la hora el tanto de la victoria ante Egipto en el debut en Rusia 2018.

Messi ampliará la renta en partidos jugados

El astro argentino llegó a 26 partidos mundialistas en la final de Qatar 2022, día en que superó al alemán Lothar Matthäus, que lideraba la tabla con 25. Klose tiene 24, el italiano Paolo Maldini 23 y recién ahí aparece otro jugador contemporáneo: Cristiano Ronaldo, con 22. No hay ningún otro jugador en vigencia con 20 partidos.

El portugués debería disputar cinco encuentros más que el argentino para pasar a comandar la lista; para eso Portugal debe llegar a semifinales y Argentina quedar fuera en primera ronda. Teniendo en cuenta que ambos participan en todos los encuentros de sus selecciones y que la albiceleste comparte grupo con Jordania, Austria y Argelia, parece un escenario poco probable.

Ronaldo, Messi y el golero mexicano Memo Ochoa compartirán el récord de ser los primeros jugadores en disputar seis mundiales de forma consecutiva, sin faltas desde Alemania 2006 a la fecha. Luka Modric, también presente en tierras teutonas, no se sumará a la lista ya que Croacia no participó en Sudáfrica 2010.

En Uruguay, Fernando Muslera será el primer futbolista en disputar cinco torneos de esta magnitud, con presencia perfecta desde el certamen en África, donde la celeste llegó a semifinales y el guardameta fue clave atajando dos penales en la definición épica ante Ghana.