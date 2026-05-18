Copa Sudamericana: Torque juega por la clasificación

Con puntaje ideal jugando como local y con la chance de asegurarse al menos el segundo puesto del grupo, los ciudadanos reciben a Deportivo Riestra en el Centenario.

Montevideo City Torque sueña despierto en la Copa Sudamericana. Y bien merecido que tiene su momento, porque el equipo que dirige Marcelo Méndez ha competido de muy buena manera a nivel internacional, consiguiendo puntos jugando como local –también de visitante–, e incluso hasta cuando perdió no jugó mal. Por eso el presente lo tiene al mando del grupo F y con buena perspectiva de seguir de largo.

Torque y Deportivo Riestra de Argentina se cruzan en el Centenario este martes a las 19.00 en un partido que puede marcar el destino de ambos en la serie. El elenco ciudadano llega a esta quinta fecha de la copa sólido y con buenos números. Hasta el momento ganó los dos partidos que jugó en Montevideo: en el debut, 1-0 ante Gremio, con tanto de Eduardo Agüero, mismo marcador con el que se impuso sobre Palestino –tanto de Franco Pizzichillo–, equipo al que ya le había ganado en Chile, 2-0 con goles de Salomón Rodríguez y Sebastián Gallegos en contra. Viene, además, de cerrar bien el Apertura, con triunfo ante Progreso en la última fecha, aunque el viernes arrancó el Intermedio con una derrota frente a Nacional. En esta dirección también conviene decir que justamente Riestra es el único que le ganó en la Sudamericana, 2-1 en Buenos Aires.

A propósito del conjunto argentino, los blanquinegros llegan sin jugar prácticamente en dos semanas. Su último encuentro fue el 5 de mayo, cuando como local perdió por la Sudamericana 3-0 con Gremio; tres días antes había jugado su último partido por el torneo argentino, en el que perdió y quedó fuera de la definición.

La tabla de posiciones dice que Torque es líder con 9 puntos, Gremio va segundo con 7, Riestra tiene 4 y cierra el grupo Palestino con 2. Haciendo cuentas, si el ciudadano gana, hará 12 puntos y, como mínimo, se asegurará ser segundo –vale recordar que el primero clasifica directo a octavos de final, mientras que el segundo juega playoffs contra un tercero de la Libertadores, para después, quien gana, entrar en playoffs–. Con la victoria, Torque quedará prácticamente clasificado porque se saca a un rival directo a falta de una fecha; además, si Palestino le gana a Gremio el miércoles, aun así tampoco podría alcanzar a Torque.

Lo que les quedará a los ciudadanos es la visita a Gremio, por lo que ese último choque del grupo será una especie de final por el primer lugar. Uruguayos y brasucas se cruzarán el martes 26 de mayo.

Probables equipos

Pensando en prosibles titulares, Méndez tiene la base de un equipo que canta de memoria: Franco Torgnascioli; Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera, Eduardo Agüero; Franco Pizzichillo, Gonzalo Montes, Pablo Siles; Esteban Obregón, Ramiro Lecchini y Salomón Rodríguez.

Riestra, por su parte, podría jugar con Ignacio Arce; Facundo Miño, Rodrigo Gallo, Juan Cruz Randazzo, Ángel Stringa, Rodrigo Sayavedra; Gonzalo Flores, Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Mauro Smarra y Jonathan Herrera.