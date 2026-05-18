En España preocupa la lesión de un futbolista importante que se perdería el Mundial por una fractura; por su parte, la selección debutante Cabo Verde confirmó su lista de 26 jugadores.

España, que será el último rival de Uruguay en la fase de grupos del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, atraviesa días complicados en torno a las lesiones de potenciales candidatos a conformar la lista final de 26 jugadores. Se espera que la lista definitiva del técnico Luis de la Fuente se dé a conocer el próximo lunes 25 de mayo.

Uno que podría quedar afuera es Fermín López, mediocampista ofensivo de Barcelona, que este fin de semana salió lesionado del partido que su equipo le ganó a Betis. Este lunes, el club catalán informó que el jugador de 23 años sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y que deberá someterse a una operación.

Todavía no se puede dar por definitiva la ausencia de Fermín, aunque sí resulta bastante probable. Resta ver qué consideración hace el técnico y su equipo sobre la lesión y el proceso de recuperación, que llevará varias semanas, para determinar si de todos modos lo incluye en la lista, esperando contar con el jugador quizá en instancias más avanzadas del torneo.

Fermín suma un puñado de presencias en la selección mayor de España, y jugó en los últimos dos amistosos que tuvo la roja en la fecha FIFA de marzo. Fue parte del plantel que se coronó en la Euro 2024, aunque no sumó demasiados minutos, pero sí fue muy destacado en el oro olímpico que la sub 23 de España consiguió en París en 2024, donde anotó un doblete en la final ante Francia.

A la probable ausencia de Fermín hay que sumarle la preocupación que hay por la situación de Nico Williams, delantero del Athletic Bilbao que se recupera de una lesión muscular y también está en duda, por lo menos para los primeros partidos de España. Además, está en suspenso la inclusión en la lista final de Mikel Merino, volante de Arsenal que también sufrió una lesión en el pie, al tiempo que se espera que la gran estrella del equipo, Lamine Yamal, recupere rápido su ritmo físico y competitivo luego de la lesión que lo dejó fuera de los últimos partidos del Barcelona.

Cabo Verde confirma su lista

Este lunes la selección africana que debuta en mundiales dio a conocer la lista definitiva de 26 jugadores seleccionados por el entrenador Pedro Brito, más conocido como Bubista.

La lista incluye, naturalmente, tres arqueros: el titular, Vozinha, es el vicecapitán del equipo, tiene 39 años y juega en el Chaves, de la segunda división de Portugal. De hecho, siete de los 26 convocados juegan en Portugal, país del que Cabo Verde se independizó en 1975. Entre ellos aparecen el lateral derecho Sidney Lopes Cabral (que pegó el salto desde el Estrela Amadora al Benfica en esta temporada, aunque no ha sumado muchos minutos), el puntero derecho Telmo Arcanjo (Vitória Guimarães), el mediocampista Yannick Semedo (Farense, también de la B) y el atacante Jovane Cabral (Estrela Amadora). Uno de los más destacados en el ataque caboverdiano es Dailon Livramento, delantero de 25 años que juega en Casa Pia, a préstamo del Hellas Verona.

El capitán de Cabo Verde es el experimentado Ryan Mendez, de 36 años, extremo zurdo que se destacó en clubes como Le Havre y Lille de Francia, y en el Al-Nasr emiratí, y que actualmente juega en el Iğdır de Turquía. Mendez ostenta el récord de máximo goleador de su selección, así como también el de más presencias con los tiburones azules.

Cabo Verde es el segundo rival de Uruguay. Después de debutar con España en Atlanta, los tiburones azules viajarán a Miami para enfrentar a la celeste el 21 de junio en el Hard Rock Stadium.