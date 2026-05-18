Varios equipos lideran con puntaje perfecto tras la segunda fecha de la Copa Nacional de Clubes

Con el cierre de la segunda jornada de la Copa Nacional de Clubes A, el mapa de nuestra Champions del Interior ya muestra a los que picaron en punta con puntaje ideal y a los que están en el horno sin haber podido sumar. Después de los 16 partidos correspondientes a la fecha 2 de todos los grupos, jugados en 13 ciudades –Minas de Corrales, Salto, Tacuarembó, Colonia del Sacramento, Nueva Palmira, Dolores, Tala, Durazno, Libertad, Rocha, Minas, Treinta y Tres y Vergara– se va perfilando la cosa.

Los que caminan con el pecho inflado y dos triunfos al hilo, proyectando un buen futuro inmediato, son Gladiador de Salto, Laureles de Fray Bentos, Racing de Durazno, Río Negro de San José y San Carlos de Maldonado. La victoria más abultada de este fin de semana del 16 y 17 de mayo se la llevó el Gladiador salteño, que le propinó un 4-0 a Uruguay de Bella Unión para quedarse solito en lo más alto de su serie.

En la vereda de enfrente, el frío se siente más fuerte para los que todavía no han podido rescatar ni un puntito tras 180 minutos de juego. Peñarol de Rivera es el que la tiene más brava: acumula dos derrotas pesadas y ocho goles en contra sin haber podido festejar ni uno propio en el arco de enfrente. A los carboneros de la frontera se les suman, en esta racha negativa, los debutantes de Bella Unión –Uruguay–, Nacional de Nueva Helvecia, Atlético Florida, San Bautista Vida Nueva y Cerro Arrozal de Vergara, que justamente este fin de semana llevó, a orillas del Parao, al Ventura Robaina, por primera vez en la historia, un partido de la Copa Nacional de Clubes A.

En la Serie A, la actividad en el litoral estuvo marcada por el aprovechamiento de los momentos. Arsenal de Salto se recuperó del tropiezo inicial y goleó 3-0 a Peñarol de Rivera en su visita a Minas de Corrales, con gritos de Katriel Piegas, Brahian Asencio y un infortunio de Washington Leites que terminó en gol en contra. Mientras tanto, en el parque Merazzi de Salto –que otra vez tuvo doble jornada–, Ferro Carril y Bella Vista de Paysandú repartieron honores en un empate 2-2 muy luchado; Michell Palacio y Fabio Rondán anotaron para el local, pero el papal sanducero reaccionó con un doblete del goleador Ricardo Laforcada. Con estos resultados, Ferro Carril y Bella Vista lideran con cuatro unidades, seguidos por Arsenal con tres y Peñarol, que cierra sin puntos. Parejísima la serie. En la tercera fecha, Arsenal recibirá a Ferro Carril y Bella Vista será local ante Peñarol.

De Salto a Rocha

La Serie B tuvo un dominador absoluto en el norte. Gladiador liquidó su pleito ante Uruguay de Bella Unión 4-0, con los goles de Agustín Álvez da Silva, de penal, Santiago López, Agustín Panza –también de penal– y Jorge Echenausi; el partido se jugó a primera hora en la cancha de Ferro, el Merazzi. Por su parte, en el estadio Goyenola de Tacuarembó, Estudiantes y Universitario de Salto empataron 2-2 en un trámite que cambió sobre la hora; Mateo Fernández y Machado marcaron para los locales, mientras que Gastón Barrientos y Octavio Pintos, de penal, rescataron el empate para el actual campeón. Al cierre de esta etapa, Gladiador manda con seis puntos, Universitario lo sigue con cuatro, Estudiantes tiene uno y Uruguay queda en cero. La próxima vuelta enfrentará a Uruguay ante Estudiantes y a Universitario contra Gladiador, en un choque de salteños que dominan la tabla.

En la Serie C, Laureles de Fray Bentos confirmó que su estirpe está intacta al vencer, como visita, 2-0 a San Carlos en el Suppici de Colonia, con goles de Exequiel Vázquez y Rivas. Juventud de Colonia también sonrió al vencer por la mínima, 1-0, a Nacional de Nueva Helvecia, con tanto del gran goleador y salonista Diego Vela. El grupo quedó con Laureles liderando con seis unidades, San Carlos y Juventud con tres, y Nacional sin sumar. Para la tercera fecha, Nacional recibirá a San Carlos y Juventud se medirá ante Laureles.

La Serie D fue la zona de las tablas y el equilibrio. En el Evelio Isnardi de Nueva Palmira, Polancos e Independiente de Trinidad empataron 1-1, con goles de Gianfranco Gay para el local y De León para la visita. En Dolores, Sportivo Barracas y Porongos no pasaron del 0-0 en un duelo de defensas cerradas. Porongos lidera la zona con cuatro puntos, Polancos tiene dos, e Independiente y Barracas cierran con uno. La actividad se reanudará con Barracas recibiendo a Porongos y Polancos visitando a Independiente.

En la Serie E, Racing de Durazno sacó chapa de candidato al vencer 1-0 a Nacional de Florida con un tanto de Nicolás Bravo en el Landoni. Simultáneamente, en Tala, Atenas le dio otro golpe a Atlético Florida al vencerlo 2-1. Racing quedó como único puntero con seis unidades, seguido por Atenas y Nacional con tres, mientras que Atlético Florida no tiene puntos. Los próximos compromisos tendrán a Atlético recibiendo en Florida a Racing y, también en la Piedra Alta, a Nacional siendo local frente a Atenas de Tala.

La Serie F vivió una remontada de esas que templan el alma en Durazno, donde Río Negro de San José le dio vuelta el partido a Wanderers para ganarle 2-1. Mauro Olivera puso el primero para el bohemio, un golazo maradoniano y espectacular del zurdo duraznense que, además, definió de derecha, pero Maximiliano Martínez y un desafortunado autogol de Facundo Samaniego le dieron los tres puntos al cebrita maragato. Fue un partidazo entre dos candidatos. En Libertad, Campana venció 3-1 a San Bautista Vida Nueva con dos goles de Lapeira y uno de Chucky Gáspari, y descontó Da Costa para la visita. Río Negro es el líder con seis puntos, Wanderers y Campana tienen tres y San Bautista, cero. En la tercera fecha Vida Nueva de San Bautista recibirá a Wanderers y, en un partido entre los representantes de la Liga Mayor de San José, Río Negro hará lo propio con Campana.

En la Serie G, Libertad de San Carlos pisó fuerte en Rocha y le ganó 2-0 a Lavalleja con un doblete del infalible Matías Tavares. En Minas, Barrio Olímpico se quedó con un partidazo al vencer 3-2 a Ituzaingó de Punta del Este. Dos de los goles del fabuloso y colosal minuano fueron en contra, de Nicolás Giménez y de Guido Crespo, mientras que el que se hizo con camiseta blanca con banda roja fue de Darío Casañas. Para los verdolagas de San Rafael anotaron Benjamín Suárez y Brahian Correa. Libertad y Barrio Olímpico comparten la cima con cuatro unidades, mientras que Ituzaingó y Lavalleja se quedan con un punto cada uno. El próximo capítulo tendrá a Libertad ante Barrio Olímpico, en duelo de líderes, y a Ituzaingó ante Lavalleja rochense.

Finalmente, la Serie H se definió por la mínima diferencia en ambos estadios. Lavalleja de Minas se llevó un triunfazo de Treinta y Tres al vencer 1-0 a Huracán, mientras que San Carlos de Maldonado también ganó a domicilio 1-0 ante Cerro Arrozal en Vergara, con un penal anotado por Andrés Santos. San Carlos de Maldonado manda con seis puntos, Huracán y Lavalleja lo siguen con tres, y Cerro cierra sin unidades. En la tercera fecha, San Carlos, en casa, recibirá a Huracán, y en Minas, Lavalleja tendrá la visita de Cerro Arrozal.