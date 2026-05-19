Copa Libertadores: empieza la penúltima fecha con partidos clave en los grupos de Nacional y Peñarol

Los líderes del grupo del tricolor abren la jornada del martes; a segunda hora, un resultado en Colombia es decisivo para el aurinegro.

Este martes empieza la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que tendrá novedades importantes de cara a la definición del cuadro para la próxima fase.

Nacional juega este miércoles a las 19.00 en el Gran Parque Central, donde recibe a Universitario de Perú. El equipo de Jorge Bava, que perdió de visita sus últimos dos partidos del grupo, incluyendo el duelo en Lima ante este rival, necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo en sus aspiraciones de llegar a octavos de final. Peñarol, más complicado en su grupo sin haber ganado todavía, recibe a Corinthians el jueves en el Campeón del Siglo, a las 21.30. Para que sus chances sigan vivas, depende del resultado del otro juego del grupo.

En Coquimbo se juega por la punta

A las 19.00 empieza a rodar la pelota en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde el local recibe a Deportes Tolima. El equipo colombiano definirá el grupo con dos partidos como visitante, pero supo aprovechar la localía y ganó 3-0 sus últimos dos juegos en casa. Así, los dirigidos por Lucas González escalaron a la punta del grupo B con 7 unidades, las mismas que Coquimbo Unido, al que aventaja por saldo de goles y también por el mencionado resultado entre ambos, de 3-0, en Ibagué.

El equipo chileno, que dirige el argentino Hernán Caputto, buscará quedarse con la punta del grupo en casa y tomarse revancha de aquella goleada en Colombia. Con Nacional y Universitario a tres unidades de distancia, ambas escuadras irán por tres puntos clave para llegar con mayor tranquilidad a la última fecha.

Peñarol espera una mano del equipo de Pablo Repetto

En el grupo E de la copa se despegó Corinthians, que, invicto, lidera con 10 puntos, ya clasificado a la próxima fase, aunque todavía sin asegurar el primer lugar. Platense se mantiene a tiro con 7 unidades, dejando al carbonero y a Independiente Santa Fe abajo, igualados con 2 puntos, obligados a ganar los dos partidos restantes y necesitados de que los argentinos no sumen para mantener la chance de usurparles ese segundo puesto de clasificación directa.

El equipo colombiano, que dirige Pablo Repetto y que por estos días también define las semifinales del torneo local ante el Junior de Alfredo Arias, se alza como aliado circunstancial para Peñarol en el objetivo de bajar a Platense. Si se cumple la primera condición y Santa Fe gana esta noche en El Campín de Bogotá, los de Diego Aguirre deberán dar un golpe de autoridad tan necesario como difícil y propinarle a Corinthians su primera derrota en el torneo.

De darse así las cosas, el escenario da un giro de 180 grados para la última jornada, en la que Peñarol y Santa Fe jugarán a todo o nada en el Campeón del Siglo por el segundo puesto del grupo o por el pasaje a la eliminatoria con un equipo de la Copa Sudamericana.