Este miércoles a las 19.00, el Gran Parque Central recibe una pulseada que para Nacional tiene rango de sentencia definitiva en la Copa Libertadores. En la quinta fecha del grupo B, la realidad de la tabla es tan honesta como cruel, porque mientras Deportes Tolima y Coquimbo Unido mandan, tanto Universitario como el equipo tricolor cierran la fila con apenas 4 puntos cada uno.

El conjunto tricolor ocupa la cuarta posición debido a una diferencia de goles que lo castiga tras las derrotas 4-2 en Lima y 3-0 en Ibagué, lo que transforma este choque en una necesidad absoluta de victoria para no hipotecar la posibilidad de llegar a octavos. Para el equipo que conduce Jorge Bava, sumar de a tres es la única forma de seguir dependiendo de sí mismo para meterse entre los mejores 16 de América, una marca que el club no alcanzó el año pasado.

El presente deportivo de Nacional exige una reacción inmediata para cortar una racha de inestabilidad internacional, aunque el ánimo del plantel viene en ascenso tras los últimos triunfos en el plano local. El equipo llega con el impulso de haber goleado 4-0 a Cerro en el cierre del Apertura y de derrotar 2-1 a Torque en el estreno del Intermedio, lo que lo sitúa como uno de los líderes de su serie con apenas un partido jugado. Sin embargo, se sabe que en la tabla anual la situación es distinta: se encuentra en la sexta posición y a 9 puntos de distancia del líder, Racing, y eso es un contrapeso importante.

Un dato perturbador

Si Nacional logra superar a los peruanos, alcanzará la marca de tres victorias consecutivas por primera vez en ocho meses, algo que no consigue desde setiembre de 2025, cuando el equipo era dirigido por Pablo Peirano. Pero no es solo eso: precisa ganarle por tres o más goles para quedar dependiendo de sí mismo ante los cremas si terminan con los mismos puntos.

La llegada de Universitario a Montevideo está marcada por el debut oficial del argentino Héctor Cúper, quien asume el mando en medio de una crisis institucional tras la salida de Jorge Araujo. El clima en el equipo peruano se enrareció por la sanción disciplinaria a José Rivera, apartado del plantel por seis días tras una reacción polémica en la que arrojó la camiseta, quedando afuera de la delegación que viajó a Montevideo.

A pesar de este conflicto interno, de su reciente caída por la Liga Peruana, 1-0 ante Atlético Grau, y de la derrota anterior copera, 2-1 ante Coquimbo Unido, el conjunto peruano mantiene la ventaja del enfrentamiento directo tras haber ganado en Lima 4-2, lo que obliga a Nacional a no especular y buscar el partido desde el primer minuto en una cancha que estará repleta. El equipo crema sabe que un resultado positivo en el Parque lo dejaría en una posición inmejorable para definir su pasaje a octavos de final en la última fecha.

Otro partido

Para resolver positivamente este partido, Jorge Bava pondría en cancha a Luis Mejía bajo los tres palos y una última línea conformada por Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera o Agustín Rogel y Camilo Cándido, quien viene de convertir un tanto decisivo frente a Torque. El ida y vuelta de la media cancha sería para Agustín dos Santos y Lucas Rodríguez, que vuelve tras la expulsión en Lima; por delante de ellos, y por las bandas, jugarían Baltasar Barcia y Juan Cruz de los Santos, mientras que la ofensiva estaría liderada por el repunte goleador de Maximiliano Silvera y la presencia de Maximiliano Gómez.

Por su parte, la visita presentaría a Diego Romero, que sorpresivamente se apoderaría del arco en lugar de Vargas; una línea de tres con Caín Fara, Williams Riveros y Anderson Santamaría; los cinco del medio, por banda y por adentro, respectivamente, serían Andy Polo, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha y José Carabalí; mientras que de punta jugarían Edison Flores y Álex Valera.