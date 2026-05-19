Copa Sudamericana: Boston River, eliminado, va por puntos de honor ante O’Higgins

La quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana tienes realidades muy diferentes para los dos equipos uruguayos que participan en esta edición. A diferencia de Torque, Boston River llega sin chances de avanzar, sin haber sumado en lo que va del torneo.

Con cuatro derrotas a cuestas, los de Ignacio Ithurralde se presentarán en el estadio Centenario a las 19.00 ante O’Higgins para buscar sus primeros puntos y no cerrar en cero su participación, en su última presentación como locatarios. Después irán a cerrar el grupo de visita ante San Pablo. No menor es el hecho de que, si ganan, pueden sumar la nada despreciable cantidad de 125.000 dólares, algo que no han conseguido hasta ahora.

El azar del sorteo y del calendario no le jugaron a favor al sastre, más allá de que esta temporada no pudo replicar el buen rendimiento de la anterior, que le había valido, precisamente, la clasificación a la copa. Primero con Israel Damonte y después con Ithurralde, el equipo anduvo a los tumbos en el campeonato local y no hizo pie en el internacional.

Claro, le tocaba empezar de local, pero contra San Pablo. Y ese partido, marcado por las inclemencias climáticas, lo perdió 1-0. Podía pasar. Después viajó a Bogotá para enfrentar a Millonarios. Buen equipo el azul. Boston River peleó y aguantó, también bajo la lluvia, pero lo perdió por la mínima cerca del final. Y después se fue a Rancagua para buscar sus primeros puntos ante O’Higgins, pero el celeste se puso en ventaja a los tres minutos de juego y después el sastre se quedó con uno menos y ya no lo remontó. De vuelta en Montevideo, recibió a Millonarios, lo ganaba cuando faltaban diez minutos, pero se lo empataron con un penal y cuando se fue arriba a buscar el triunfo obligado, los colombianos lo liquidaron.