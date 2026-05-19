El presidente de la Conmebol fue denunciado en la FIFA por recibir un presunto pago millonario ilegal

Alejandro Domínguez fue acusado ante el Comité de Ética de la FIFA de quedarse con más de cinco millones de dólares recuperados tras el escándalo de corrupción de 2015 conocido como FIFA Gate, según reportó The New York Times

El diario estadounidense The New York Times, que en 2015 destapó el escándalo FIFA Gate a raíz de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, reveló este lunes la existencia de una grave denuncia contra el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, ante el Comité de Ética de la FIFA.

La denuncia, realizada por un informante anónimo que asegura tener conocimiento directo de los pagos recibidos por Domínguez, sostiene que el dirigente paraguayo y otro alto mando de la Conmebol recibieron más de cinco millones de dólares de un dinero recuperado por la FIFA, luego de conocerse la trama de corrupción que había desviado esos fondos.

Según este reporte, los principales directivos de la FIFA están al tanto de la existencia de esta acusación contra Domínguez desde hace ya más de un año, pero no se sabe cuál es el estatus actual de la denuncia ni el tratamiento que el Comité de Ética, un organismo independiente dentro de la FIFA, le ha dado en todo este tiempo.

La presidenta de ese organismo, la colombiana María Claudia Rojas, ha dicho que los casos allí tratados pueden llegar a demorar años en llegar a una conclusión. El portugués Miguel Poiares Maduro, nombrado por Gianni Infantino presidente del Comité de Gobernanza de la FIFA en 2016, fue más tajante al señalar que “no hay transparencia alguna en la manera en que el Comité de Ética maneja las denuncias” y que “en lugar de descartarlas o actuar sobre ellas, [sus integrantes] muchas veces simplemente las mantienen ahí sin que nadie sepa qué van a hacer al respecto”.

En cuanto a los detalles de la denuncia, The New York Times consigna que el dinero que habría recibido Domínguez se corresponde con fondos recuperados desde cuentas bancarias que pertenecían a dirigentes implicados en los casos de corrupción de 2015, que condujeron, como se recordará, a la destitución de toda la plana mayor de la FIFA y a la condena y el encarcelamiento de numerosos dirigentes, entre ellos el uruguayo Eugenio Figueredo, expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Conmebol. La denuncia indica que Domínguez tomó parte de ese dinero a modo de bono o comisión secreta.

Alejandro Domínguez fue electo presidente de la Conmebol a inicios de 2016, en plena secuela del escándalo FIFAGate, en el que ocupó el lugar que hasta entonces había ocupado su compatriota Juan Ángel Napout, también arrestado en Suiza y extraditado a Estados Unidos por ese caso. Fue reelecto en dos oportunidades y ahora atraviesa su tercer período al mando del fútbol sudamericano.

Domínguez ha cultivado una relación cercana con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también electo en esos días álgidos de 2016, bajo la promesa de limpiar las malas semillas de la corrupción y encauzar el funcionamiento íntegro del organismo. Quizá gracias a esta buena relación, Infantino le concedió a Paraguay un partido de los tres que tendrá el Mundial 2030 en nuestro continente, además de los que se jugarán en Argentina y Uruguay.