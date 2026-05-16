Óscar Tabárez, Chris Namús, Gastón Reyno, Patricio Prieto y Washington Aguerre son algunos de los referentes que apoyan el reclamo de Madres y Familiares y convocan a participar en la movilización del 20 de mayo.

Un año más, a cuatro días de la Marcha del Silencio, el colectivo Deportistas por la Memoria publicó este sábado un nuevo vídeo en apoyo al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. El audiovisual, titulado “La memoria es el deporte de los derechos humanos”, fue producido por Atlantica Films y comienza con la historia de Adalberto Soba, narrada por el ex director técnico de la selección uruguaya de fútbol Óscar Tabárez y los futbolistas de Peñarol Lucas Hernández y Washington Aguerre.

“Adalberto Soba fue futbolista. Salió campeón de la divisional extra de la AUF en 1968. Defendiendo al Club Atlético Artigas, fue titular en 12 partidos”, cuenta el Maestro, y el lateral izquierdo del conjunto carbonero agrega que, en 1969, Soba “jugó frente a Progreso en la previa del partido entre Peñarol y Deportivo Quito por la Copa Libertadores de América”. “El 26 de setiembre de 1976 fue secuestrado en Argentina. Nunca nadie lo volvió a ver”, concluye el arquero mirasol.

Luego se cuenta la historia de Ada Margaret Burgueño, “una destacada velocista” que “competía en los 100 metros llanos y llegó a representar a Lavalleja en torneos liceales, incluso en Paraguay”, según señala la atleta lanzadora de disco Sofía Bausero. Leticia Schinca, jugadora de handball, añade que, “dos días antes de casarse”, con 24 años de edad, Burgueño “fue secuestrada y desaparecida el 20 de agosto de 1977”.

Más adelante, el capitán del equipo de básquetbol de Nacional, Patricio Prieto, cuenta, sosteniendo su foto en una esquina de La Blanqueada, que Antonio Omar Paitta “era hincha de Nacional y fue desaparecido por el Estado uruguayo en 1981”. El exfutbolista del conjunto tricolor Mauricio Pereyra añade que, “a 44 años de su desaparición física, su familia sigue yendo a la cancha, sin él”.

El último caso que aparece en el vídeo, en representación de los ahora 205 uruguayos detenidos desaparecidos, es el de Alberto Mechoso, quien “fue desaparecido en Buenos Aires el 26 de setiembre de 1976”, según cuenta su nieto, el también futbolista Ezequiel Mechoso. “Era un gran padre, le decían Pocho. Es mi abuelo. Seguimos buscando la verdad”.

El audiovisual cierra con intervenciones de Chris Namús (Boxeo), Álvaro Fernández (Fútbol), Gastón Reyno (MMA) y Carlos Peinado (Básquetbol). Este último subraya que “estas son historias de uruguayos y uruguayas que el Estado hizo desaparecer durante la última dictadura cívico-militar. El Estado”.

“30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?”, es el último mensaje del vídeo.

En Montevideo, como siempre, la Marcha del Silencio organizada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos partirá este miércoles 20 de mayo a las 19.00 desde la esquina de las calles Rivera y Jackson y finalizará en la plaza Libertad. La consigna de la marcha será “Contra la impunidad de ayer y hoy, exigimos respuestas”. En paralelo habrá movilizaciones en varios puntos del interior del país.