Cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para ver a Uruguay en el Mundial

Un repaso por los precios para seguir a la selección celeste y las claves para comprar sin caer en la reventa riesgosa.

En la página oficial de la FIFA se puede comprar entradas para el partido debut de Uruguay, ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium, por un costo de 600 dólares para boletos de la categoría 1, es decir, en el primer anillo de la tribuna, en los laterales de la cancha. Los precios de atrás del arco y de otras zonas mejor valoradas del costado oscilan entre los 695 y 895 dólares. En los primeros días de junio se agotaron las entradas de categoría 2, en anillos superiores, que valían 430 dólares, y tampoco quedan disponibles las más cercanas detrás de los arcos, que ascendían a 1.080 dólares.

La entrada más barata para ver a Uruguay en la Copa del Mundo cuesta 180 dólares y es un asiento en el Hard Rock Stadium, en lo que sería, para apelar a la clásica referencia del Centenario, la parte más alta de la tribuna América sobre el costado que limita con la Colombes, para el segundo partido de la celeste, ante Cabo Verde. Para este juego también hay disponibles entradas de categoría 2 (400 dólares) y de diversas zonas de categoría 1, que van entre 500 y 1.350 dólares.

Para el cierre de la celeste en la fase de grupos, ante España en el estadio de las Chivas de Guadalajara, no hay entradas disponibles al momento, aunque la FIFA ha mantenido la reserva respecto del inventario que lleva vendido y asegura que seguirá abriendo tandas de ventas hasta el día de la final del Mundial, por lo que podría habilitar eventualmente boletos para este partido. Se puede, sí, ingresar al mercado oficial de reventa a buscar esas entradas. Las últimas disponibles para Uruguay-España, entradas de categoría 1, se vendieron a 2.520 dólares.

El partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita en la última fecha de la primera fase por el grupo de Uruguay es el más económico del Mundial, con un precio de 156 dólares.