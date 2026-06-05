Cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para ver a Uruguay en el Mundial

En la página oficial de la FIFA se puede comprar entradas para el partido debut de Uruguay, ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium, por un costo de 600 dólares para boletos de la categoría 1, es decir, en el primer anillo de la tribuna, en los laterales de la cancha. Los precios de atrás del arco y de otras zonas mejor valoradas del costado oscilan entre los 695 y 895 dólares. En los primeros días de junio se agotaron las entradas de categoría 2, en anillos superiores, que valían 430 dólares, y tampoco quedan disponibles las más cercanas detrás de los arcos, que ascendían a 1.080 dólares.
La entrada más barata para ver a Uruguay en la Copa del Mundo cuesta 180 dólares y es un asiento en el Hard Rock Stadium, en lo que sería, para apelar a la clásica referencia del Centenario, la parte más alta de la tribuna América sobre el costado que limita con la Colombes, para el segundo partido de la celeste, ante Cabo Verde. Para este juego también hay disponibles entradas de categoría 2 (400 dólares) y de diversas zonas de categoría 1, que van entre 500 y 1.350 dólares.
Para el cierre de la celeste en la fase de grupos, ante España en el estadio de las Chivas de Guadalajara, no hay entradas disponibles al momento, aunque la FIFA ha mantenido la reserva respecto del inventario que lleva vendido y asegura que seguirá abriendo tandas de ventas hasta el día de la final del Mundial, por lo que podría habilitar eventualmente boletos para este partido. Se puede, sí, ingresar al mercado oficial de reventa a buscar esas entradas. Las últimas disponibles para Uruguay-España, entradas de categoría 1, se vendieron a 2.520 dólares.
El partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita en la última fecha de la primera fase por el grupo de Uruguay es el más económico del Mundial, con un precio de 156 dólares.
Claves para comprar entradas para el Mundial
Usar siempre canales oficiales
La única venta primaria es a través de FIFA.com/tickets, donde se compra con FIFA ID, y los paquetes de hospitalidad y viajes se gestionan desde FIFA.com/hospitality y acuerdos con aerolíneas como Qatar Airways Holidays.
Aprovechar la fase de “última hora”
La venta actual funciona por orden de llegada: se habilitan tandas de entradas y se agotan rápido, así que conviene tener creada la cuenta, registrada la tarjeta y entrar varias veces al día a revisar la disponibilidad.
Entradas móviles obligatorias
Los boletos se descargan en la app oficial FWC2026 Mobile Tickets, vinculada al FIFA ID; no hay formato papel, por lo que cada integrante del grupo debe tener su entrada en el teléfono o recibirla por transferencia dentro de la misma aplicación.
Reventa: mejor la plataforma de FIFA
Si no podés ir o querés comprar una entrada de otro aficionado, la opción más segura es el Resale/Exchange Marketplace de FIFA, que es el único canal de reventa reconocido por el organismo.
Tanto Marketplaces como Viagogo o StubHub ofrecen boletos, pero FIFA advierte que existe riesgo de fraude, entradas no válidas o cancelación; además, los precios suelen estar muy por encima del valor original.
Cuidado con las estafas digitales
Se multiplicaron sitios falsos y enlaces por redes sociales que imitan la estética de la FIFA; conviene siempre revisar que la dirección comience en fifa.com y evitar transferencias bancarias directas a desconocidos.