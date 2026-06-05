Las nuevas reglas que estrenará el Mundial 2026

Desde tarjetas por rodear al árbitro hasta tecnología avanzada para detectar fueras de juego y manos, estas son las modificaciones que impactarán en jugadores, técnicos y selecciones.

El fútbol que se verá en el Mundial 2026 tendrá diferencias importantes respecto del que conocemos hoy. La FIFA y la IFAB impulsan cambios para reducir las protestas contra los árbitros, combatir las pérdidas deliberadas de tiempo, ampliar las facultades del VAR, sumar nuevas herramientas tecnológicas y modificar los criterios de desempate de la fase de grupos, algo que puede ser decisivo en la clasificación.

Varios cambios

Para erradicar el acoso hacia los jueces, la palabra será solo del capitán. Únicamente él podrá acercarse al árbitro para recibir explicaciones sobre decisiones, siempre bajo una conducta de respeto. Si el capitán es el golero, el equipo deberá designar antes del sorteo a un jugador de campo para esa función. Cualquier otro futbolista que rodee o proteste de forma agresiva será amonestado con tarjeta amarilla.

Además, el jugador que, en una situación de confrontación, se cubra la boca para evitar que las cámaras lean sus labios será expulsado con roja directa. La medida, inspirada en incidentes de racismo recientes, no aplica a charlas amistosas o tácticas, aunque abre dudas sobre cómo se interpretará cada caso.

Por último, abandonar el terreno de juego como señal de protesta por un fallo se paga con expulsión inmediata, sanción que se extiende a cualquier miembro del cuerpo técnico que incentive esa reacción.

Jugar rápido

Para evitar que el cronómetro se consuma haciendo tiempo, habrá límites estrictos:

• Sustituciones: el futbolista reemplazado debe abandonar el campo por el punto más cercano en un máximo de diez segundos. Si demora, el sustituto no podrá entrar hasta la siguiente interrupción y el equipo jugará con diez hombres durante un minuto.

• Atención médica: para desalentar las lesiones inventadas, cualquier jugador que reciba asistencia en cancha (salvo en faltas con tarjeta) deberá permanecer fuera del terreno durante un minuto antes de reingresar.

• Saques: habrá una cuenta regresiva visual de cinco segundos para ejecutar saques de banda y de arco. Si en el lateral se excede el tiempo, la posesión pasa al rival; si el golero demora el saque de arco, será córner para el contrario.

• Pausa de hidratación: se establecen dos pausas obligatorias de tres minutos por partido (una en cada tiempo). No detienen el reloj, pero se compensan en el adicional, por lo que, sin otros descuentos, cada tiempo se irá al menos a 48 minutos.

Las nuevas fronteras del VAR

Por primera vez, el VAR podrá intervenir para corregir segundas amarillas claramente equivocadas, evitando que un equipo se quede con diez por un error de apreciación del juez.

También habrá corrección en los tiros de esquina, pero parcial: si el árbitro da tiro de esquina por un error evidente, el VAR avisará y la decisión se corregirá sin ir al monitor. En cambio, si se cobró saque de arco y era córner, no se revisará.

Otra potestad nueva es la revisión de infracciones previas al lanzamiento: el VAR podrá sancionar faltas claras del equipo atacante (empujones o bloqueos) cometidas antes de que el balón esté en juego en tiros libres o saques de esquina, siempre que la jugada termine en gol o penal. Además, el árbitro podrá anunciar y explicar por los altavoces sus decisiones finales tras una revisión prolongada.

Finalmente, el Mundial estrena el fuera de juego semiautomatizado 2.0. El sistema usa cámaras que rastrean 29 puntos del cuerpo de cada jugador 50 veces por segundo y cruza esos datos con el chip interno de la pelota Adidas Trionda, que transmite información 500 veces por segundo. La inteligencia artificial genera una alerta al VAR en menos de 15 segundos y ayuda también a detectar toques casi imperceptibles en jugadas de mano dudosas.

Desempates

En la fase de grupos cambia el orden de los criterios: en caso de empate en puntos, el primero ya no será la diferencia de goles, sino el resultado del partido disputado entre los equipos empatados, el famoso mano a mano, como hace tiempo aplica la Conmebol.

Si eso no alcanza para quebrar la paridad (porque empataron entre sí o hay tres igualados), se aplican en este orden:

• Diferencia de goles solo en los partidos jugados entre las selecciones empatadas.

• Mayor número de goles marcados en esos partidos entre los implicados.

• Diferencia de goles en todos los partidos del grupo.

• Mayor número de goles marcados en todos los partidos del grupo.

• Fair play: se restan puntos por tarjetas (amarilla 1; roja por doble amarilla 3; roja directa 4; amarilla más roja directa 5).

Ojo con los terceros: para elegir a los ocho mejores que pasan a los dieciseisavos de final, el sistema cambia. Como provienen de distintos grupos y no se enfrentan entre sí, ahí el primer criterio vuelve a ser la diferencia de goles, como hasta ahora, y luego se aplican los demás ítems.