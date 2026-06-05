Antes de que empiece el Mundial, en Uruguay está en disputa la Champions del interior

Nacional de Nueva Helvecia y San Carlos de Colonia, por la Copa Nacional de Clubes divsional A, en la cancha de Nacional de Nueva Helvecia (archivo, mayo de 2026).

Con el cebrita maragato ya instalado en octavos, otras 15 instituciones buscan sellar su pasaporte este fin de semana; el reglamento de nuestra Copa A no perdona y la permanencia se juega en cada pelota dividida no solo para seguir adelante, sino para no caer en la pérdida de la categoría.

Entramos en la recta final de la fase de grupos y la ingeniería de los puntos ya no deja margen para la especulación. Este fin de semana del 6 y 7 de junio, la Copa Nacional de Clubes A de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) moviliza el sentimiento de 14 ciudades y parajes para disputar 15 batallas –la OFI le sigue aplazando los partidos a Peñarol de Rivera, pero nada hace pensar que vuelva a jugar– que valen oro. Tras un andar impecable, Río Negro de San José ya mira a todos desde la siguiente fase, pero quedan 15 lugares vacantes para completar el cuadro de los mejores 16 del Uruguay amateur y del interior. Las canchas ya están prontas y el aire está cargado de esa aura deportiva que solo nuestros mundiales de cada día pueden generar.

En la serie A, la situación administrativa sigue siendo la mancha negra, ya que el encuentro entre Peñarol de Rivera y Bella Vista de Paysandú se encuentra oficialmente aplazado por la crisis terminal del equipo fronterizo. El fútbol se concentrará el sábado en Salto, donde el estadio Ernesto Dickinson recibirá el choque entre Ferro Carril y Arsenal a las 14.00. Las posiciones tienen a Arsenal y Bella Vista con 7 puntos, Ferro con 5 (y partidos pendientes) y Peñarol cierra en 0.

La serie B tendrá una jornada de estirpe repartida. El sábado habrá doble actividad en el estadio Ernesto Dickinson de Salto, donde a segunda hora, a las 17.00, el puntero Gladiador se medirá ante Universitario en el duelo de salteños de la zona alta. El domingo a las 13.30, la globa rodará en el estadio Ingeniero Raúl S Goyenola de Tacuarembó para el cruce entre Estudiantes y Uruguay de Bella Unión. Gladiador manda con 10 unidades, Universitario tiene 8, Estudiantes 4 y Uruguay sigue sin sumar y sabe que ya no seguirá en el torneo.

La singularidad salteña lleva al estadio de la Liga a sus cuatro clubes participantes en el torneo jugando una doble etapa donde se busca seguir adelante, y además por el calendario prefijado de la OFI y orejeando posibles rivales si clasifican, dado que los dos primeros de A se cruzan con los dos primeros del B.

Para la serie C, la historia se escribe en Colonia del Sacramento. El domingo a las 15.00, San Carlos de Colonia recibirá a Nacional de Nueva Helvecia en el estadio Alberto Suppici. Un ratito después, a las 16.00, Juventud será local ante el líder Laureles de Fray Bentos en el estadio del Club Juventud. Laureles vuela solo con 10 puntos, Juventud tiene 6, San Carlos 4 y Nacional cierra con 2.

En la serie D, se viven encuentros fundamentales entre el litoral y el centro del país. El domingo a las 15.00, Polancos recibirá en el Parque Evelio Isnardi de Nueva Palmira al líder Porongos de Trinidad. Simultáneamente, a las 15.30 en el estadio Eduardo Luis Piazze de Dolores, Sportivo Barracas enfrentará a Independiente de Trinidad. Porongos lidera con 7, Independiente tiene 5, Barracas 4 y Polancos cierra con 3.

La serie E arde con la obligación de los equipos de la Piedra Alta. Atlético Florida está obligado a ganar para seguir dependiendo de sí mismo y no quedar contra las cuerdas ante la marcha de los líderes. El domingo a las 16.00, Atenas recibirá a Nacional de Florida en el Parque Lorenzo Costa Montano de Tala. Más tarde, a las 17.15, el puntero Racing de Durazno será local ante Atlético Florida en el estadio Silvestre Octavio Landoni. Racing manda con 9 unidades, Nacional tiene 7, Atlético 4 y Atenas cierra con 3.

La serie F puede dejar todo liquidado este domingo. Un solo punto más de Wanderers de Durazno le dará la clasificación matemática, algo que también sucederá si Campana no logra derrotar al líder. A las 15.00, Wanderers recibirá a San Bautista Vida Nueva en el estadio Silvestre Octavio Landoni. A las 15.30, en Libertad, Campana se medirá ante el ya clasificado Río Negro de San José en el estadio Adelaido Camaití. Río Negro tiene 12 puntos, Wanderers 9, Campana 3 y Vida Nueva 0.

En la Serie G, las cartas se definen en el este. El sábado a las 15.00, Lavalleja de Rocha enfrentará a Ituzaingó de Punta del Este en el estadio Campeones de 1954, el antes conocido como “el Tenis” . El domingo a las 15.30, Barrio Olímpico de Minas recibirá al líder Libertad de la ciudad de San Carlos en el Parque Walter Montero. Libertad manda con 10 puntos, Barrio Olímpico tiene 5, Lavalleja 3 e Ituzaingó 2.

Finalmente, la serie H cierra su penúltima etapa el domingo. A las 15.00, Cerro Arrozal recibirá a Lavalleja de Minas en el Parque Ventura Robaina de Vergara. A las 15.30, en Treinta y Tres, Huracán será local ante San Carlos de la ciudad de San Carlos en el Parque Colón. San Carlos y Lavalleja de Minas comparten la punta con 9 unidades, Huracán tiene 6 y Cerro cierra en 0.

Hay que recordar que la ingeniería de este certamen indica que solo los dos mejores de cada una de las ocho series avanzarán a los octavos de final. Para los otros 16 equipos que no logren clasificar, el destino es inmediato: pierden la categoría y deberán remarla desde sus ligas para hacerse del cupo al campeón departamental, o ya con más tiempo desde la Copa B si clasifican a ella. Los ocho que ganen sus llaves de octavos y pasen a cuartos de final aseguran su lugar en la Copa A de 2027 y el boleto a la Copa Uruguay. Los dos lugares restantes para la vitrina nacional se definirán en un repechaje entre los cuatro perdedores de octavos con mejor puntaje.