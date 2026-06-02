Intermedio: Central volvió a ganarle a Peñarol

Mientras el palermitano sumó para la anual y consolida una campaña en la que le ganó a Nacional, al campeón, Racing, y al carbonero en dos ocasiones, Peñarol dejó unidades clave.

Central Español dio otro golpe grande al ganarle 1-0 a Peñarol en el Campeón del Siglo por la tercera fecha del Intermedio. El gol del partido lo hizo Lucas Pino sobre el cierre, cuando el palermitano jugaba con dos hombres de más tras las expulsiones de Lucas Ferreira y Eric Remedi. Para el palermitano son puntos que lo revitalizan en la pelea por otro torneo corto –como lo hizo en buena parte del Apertura–, mientras que para el carbonero es una derrota dura, que ahonda un poco más la crisis por la que transita tras la eliminación de toda competencia internacional, y que además no le permite alcanzar la cima de la tabla anual.

Lo de Central Español es de muy bueno para arriba. El equipo que ahora dirige el argentino Diego Osella llegó al Campeón del Siglo con antecedentes notables, porque en el Apertura ya le había ganado a Peñarol en el Campus de Maldonado, pero también salió triunfal del Gran Parque Central ante Nacional y, como si fuera poco, venció al campeón, Racing. En la segunda fecha del Apertura, el palermitano dio el primer golpe con un 2-1 a Peñarol en el Domingo Burgueño Miguel, con goles de Guillermo Gandolfo y el mismísimo Lucas Pino, y repitió la sorpresa en la décima etapa, cuando Franco Muñoz marcó el 1-0 sobre el tricolor, completando la trilogía en la última etapa, cuando superó 2-0 al ya campeón Racing con goles de Marcos Camarda y Diego Viruta Vera.

Así fue el partido

Peñarol manejó la pelota y generó las situaciones más claras en el primer tiempo, pero chocó una y otra vez con la figura del arquero brasileño Rodolfo Alves, que atajó varias y les ahogó el grito de gol tanto a Matías Arezo como a Diego Laxalt.

Central eligió la postura de replegarse, juntar líneas, cuidar el fondo y, tras recuperar, salir de contra. Parecía un sistema más bien defensivo –y lo fue–, pero eso no le quitó mérito ni mucho menos chances, la primera de Camarda y la segunda un tiro libre de Mariano Aguilera, que pegó en el travesaño sobre el cierre de la primera parte.

El complemento no repitió el nivel mostrado en el primer tiempo. Peñarol empezó a sentir la presión de ganar para recuperarse y sacarse la mufa, pero se fue quedando sin ideas ni profundidad. Central, por su parte, se fue convenciendo de que el empate era negocio.

Sin embargo, cuando todo parecía que iba a terminar en empate sin goles, en el final del partido sucedió una jugada que cambió el panorama. Lucas Ferreira, en posición de ataque, fue a buscar un envío al área y en el intento de patear al arco golpeó a un rival. El árbitro observó la jugada en el VAR y le sacó tarjeta roja. La decisión no fue tomada de la mejor manera por los jugadores de Peñarol, que protestaron la decisión. En el tole tole, el juez le sacó amarilla al argentino Eric Remedi, que como ya tenía una amonestación también se fue expulsado.

Con el panorama de 11 contra 9, Central dejó de pensar que el empate era negocio y fue a buscar el partido. No avasalló a Peñarol, pero estuvo fino en la puntería: Lucas Pino recibió en el borde del área y clavó un golazo al ángulo que hizo explotar el festejo palermitano y el enojo aurinegro.