La Asociación Uruguaya de Fútbol junto a la Intendencia de Canelones dieron a conocer los detalles de las jornadas de “abrazo de despedida” donde la selección uruguaya con los 26 futbolistas citados y el entrenador Marcelo Bielsa estarán presentes junto a niños de las ligas de fútbol infantil de Canelones.

El viernes será en el estadio Emilio Tito López de Pando y el sábado en el Martínez Monegal de la capital canaria. En ambas jornadas la apertura de puertas será a las 9.00 y la actividad comenzará a las 10.00.

Esto será la despedida de la selección uruguaya que no va a disputar encuentros amistosos de ninguna índole antes del Mundial, como sí están haciendo sus rivales del grupo. El capitán José María Giménez dijo al llegar al Aeropuerto Internacional de Carrasco que le gustaría despedirse del público: “cuando era niño, me gustaba: me arrimaba hasta algún lado para nomás ver pasar el ómnibus”.

La selección uruguaya viajará el próximo lunes, tendrá su base para el Mundial en Playa del Carmen, donde se alojará en el Fairmont Mayakoba y entrenará en el Mayakoba Training Centre. Desde ahí volará hacia los tres partidos del grupo, los dos primeros en Miami, donde debutará contra Arabia Saudita el 15 de junio para luego jugar ante Cabo Verde el 21, mientras que el restante viaje será a Guadalajara para cerrar el grupo ante España el 26.