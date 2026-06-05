Segunda División: este viernes arranca la quinta fecha de la fase regular

Plaza Colonia abre la etapa en el Suppici, con la misión de mantenerse arriba, y el otro líder, Oriental de La Paz, la cierra con su visita a Miramar Misiones en el Charrúa.

Entre viernes y domingo se juega la quinta fecha de la fase regular de la Segunda División Profesional, que tiene a Plaza Colonia como líder y a Oriental de la Paz como escolta con la misma cantidad de puntos, pero con peor diferencia de goles.

El patablanca busca recuperarse de la caída en la fecha anterior frente a Uruguay Montevideo, la segunda en lo que va de la temporada para el equipo que dirige el argentino Ignacio Ayaso. Este viernes a las 19.00 reciben en el Alberto Suppici a Huracán de Paso de la Arena, equipo duro de roer que, más que nada a fuerza de empates, se ha mantenido en la tabla y ocupa actualmente puestos de clasificación a los playoffs de ascenso.

Esa derrota coloniense le permitió a Oriental de La Paz alcanzarlo en lo más alto de la tabla, con su triunfo 2-0 ante Tacuarembó en la cuarta fecha, que marcó el fin de una larga racha sin victorias para el celeste paceño. Los dirigidos por Darío Flores también buscan volver a su mejor versión, la que mostraron en el arranque de la temporada, que los puso como líderes de la tabla anual y como finalistass del Torneo Competencia, aunque perdieron esa definición contra Fénix y ahora deberán ratificar su pelea por el ascenso exclusivamente por su posición en la clasificación general.

El duelo entre Oriental y Miramar Misiones cierra la quinta fecha el domingo a las 21.00 en el Charrúa. El cebrita de Eduardo Acevedo viene de ganar, algo que no acostumbra en la temporada (fue su segunda victoria), y necesita seguir sumando para salir de la parte más baja de la tabla.

El sábado, la actividad empieza a las 10.00 de la mañana en el Parque Capurro, donde Fénix recibe a River Plate. Los de Carlos Canobbio han sido otros de los protagonistas del torneo y llegan como favoritos ante un darsenero de muy irregular campaña, aunque con visos de recuperación tras la llegada de Damián Santín a la conducción. A las 15.00, el fútbol deja Capurro y se juega unas cuadras más al oeste, en el Parque Paladino, donde La Luz recibe al último de la tabla, Paysandú. En la noche, en el Complejo Rentistas, desde las 21.00, el local recibe a Colón, que no repitió la buena temporada anterior pero todavía está a tiro de mezclarse en la pelea por los puestos de playoffs.

Cerrito, tercero en la tabla anual, juega el domingo a las 13.00 frente a Atenas en el Parque Maracaná, y completa la fecha el duelo en el interior profundo entre Tacuarembó y Uruguay Montevideo, que va en el Goyenola el domingo a las 18.00.