Definitivamente, los que no entraron en el TMS en Zúrich no juegan el Mundial.

La lista provisional de hasta 55 futbolistas para el Mundial 2026 ha dejado de ser una simple formalidad técnica para convertirse en un imperativo administrativo y legal infranqueable. Entregada a la FIFA el pasado 11 de mayo, esta nómina constituye el padrón legal único del cual deben extraerse obligatoriamente los 26 convocados finales que se inscribirán formalmente entre el 1 y el 2 de junio. No se trata de un borrador flexible: para el reglamento vigente, cualquier futbolista que no haya sido incluido en este registro inicial queda automáticamente inhabilitado para participar en la cita de Norteamérica, sin margen para correcciones de último momento.

Chau: si no está Luis Suárez, si no está Miguel Merentiel, si no entró Abel Hernández o Matías Arezo, ya no podrán jugar el Mundial. Se lo perdieron, nos lo perdemos. Ya no. Pero tampoco, por lo menos en Uruguay, lo sabemos, y es por ello que aparecen las filtraciones.

Juego de rol

Buscar y confirmar los nombres de la lista provisional (que la FIFA no hace pública y maneja como uso interno) es posible a través de varios mecanismos administrativos y logísticos que involucran directamente a los clubes de origen. Por eso suenan los teléfonos y las consultas por WhatsApp. Estas son las razones por las que los y las periodistas por estos días señalan “me confirman que…”, acudiendo a las vías principales para identificar quiénes integran ese registro secreto:

1) El estatus de “jugador internacional protegido”

La inclusión de un futbolista en la lista de 55 le otorga automáticamente un estatus jurídico especial bajo el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, al quedar registrado en el sistema oficial de liberaciones. Una vez que la federación ejerce su derecho de reserva basándose en esta lista, los clubes son notificados formalmente de que no pueden interferir en la participación del jugador, lo que deja un rastro documental claro en sus oficinas.

2) La gestión de seguros médicos obligatorios

El reglamento para el Mundial 2026 exige que las federaciones contraten seguros médicos internacionales de alta gama que cubran accidentes y enfermedades graves para los 55 integrantes de la prelista, y no solo para los 26 finales. Los clubes reciben los certificados de cobertura o deben coordinar con la federación la validación de estas pólizas, lo que confirma la presencia del jugador en el padrón legal del 11 de mayo.

3) Registro en el sistema TMS (Transfer Matching System)

Toda la arquitectura de la convocatoria queda sellada electrónicamente en los sistemas de FIFA a través de las plataformas oficiales de registro, que funcionan como prueba documental de la elegibilidad y la estabilidad contractual del atleta. Administrativamente, el personal de los clubes con acceso a estos portales puede advertir cuándo un jugador ha sido reservado para el periodo del Mundial, lo que delata su inclusión en la lista de liberación.

El problema del Mundial en la escuela

Como, con absoluta lógica —porque el fútbol es parte trascendental en el imaginario popular uruguayo—, nuestras educadoras y educadores activan en tiempos de Mundial tareas que referencien la competencia pero que asimismo activen algún tipo de razonamientos a ensayar, enseñar o repasar. Acá, con esto de las listas, tienen para tirar en clase un terrible deber.

Así que cualquier maestra que aplique y se sienta representada por el cuplé de Doña Bastarda 2026 puede dictar o poner en el pizarrón el siguiente problema referenciando a la FIFA: si en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá participan 48 selecciones, y ya se sabe que cada país solo podrá elegir de una lista de apenas 55 que fue presentada a la FIFA el lunes 11 de mayo, ¿suponiendo que todos hicieron la lista con el máximo de preseleccionados permitidos, cuál es la cifra de jugadores de todo el mundo que podrán jugar el Mundial?

O una más difícil para los y las de sexto: entendiendo que cada país posee una media de 500 jugadores elegibles, ¿cuántos futbolistas ya saben que no podrán ser mundialistas hasta 2030?

Lo cierto es que no menos de 25.000 futbolistas de los países participantes en la próxima justa mundialista ya se les bajó la cortina y, bajo ninguna circunstancia, podrán ser parte de la selección en el Mundial solo porque el lunes, a las 12 de la noche de Zúrich, no estaba en los servidores de la FIFA, en el TMS, su nombre en el listado provisional de 55 o menos que aportó su país.

La advertencia más severa de este nuevo orden normativo es el fin de la excepción por emergencia que rigió en torneos pasados. En ediciones anteriores, ante una lesión médica extrema, los cuerpos técnicos podían apelar a la FIFA para convocar a un jugador fuera de los registros previos; sin embargo, las directrices para 2026 establecen que cualquier reemplazo por lesión grave o enfermedad debe provenir exclusivamente de la nómina de 55 nombres presentada originalmente.

Esta rigurosidad se extiende incluso a los goleros: aunque la regla permite sustituir a un arquero lesionado en cualquier momento de la competencia, el sustituto debe formar parte obligatoria de los arqueros inscritos en la prelista del 11 de mayo, razón por la cual se exige un mínimo de cuatro cuidapalos en ese envío.

Más allá de lo estrictamente deportivo, la lista de 55 actúa como un filtro de seguridad migratoria crítico para los tres países anfitriones. Debido a la vigencia de la Proclamación Presidencial 10998 en Estados Unidos —que impone un escrutinio mayor a ciudadanos de diversas regiones y restricciones específicas de ingreso—, la prelista funciona como el documento base para la verificación de antecedentes y emisión de visados especiales para deportistas.

Por más que Luis Suárez haya tirado todos los centros que pudo y él mismo los haya ido a cabecear, avisando que quería estar, ya parece que no pasará. Logísticamente, es prácticamente imposible gestionar exenciones de interés nacional en el escaso margen de diez días previo al partido inaugural para un futbolista que no haya sido preacreditado ante las autoridades migratorias mediante este registro oficial.

Aunque para el hincha o la prensa el listado sea un misterio, para la arquitectura institucional del torneo es el único documento que otorga validez contractual y deportiva a la participación de un atleta, convirtiendo cualquier intento de inclusión posterior al 11 de mayo en una nulidad reglamentaria imposible de subsanar.

Figurita repetida

A diferencia de la lista definitiva, esta nómina de 55 nombres tiene un carácter estrictamente para uso interno y la FIFA no la hará pública. En el caso de Uruguay, bajo el habitual hermetismo de Marcelo Bielsa, el documento se maneja como un insumo confidencial entre la AUF y Zúrich: el documento con el listado es un secreto entre el cuerpo técnico, la parte administrativa de la AUF y los servidores de la FIFA.

Sin embargo, las filtraciones sobre quiénes integran esta lista secreta tienen un asidero reglamentario innegable cuando provienen de los clubes de origen. El círculo de personas que tienen acceso real al documento es extremadamente reducido, lo que refuerza su seguridad jurídica. Además de los oficiales de la FIFA encargados de la competición, la lista es compartida con los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional de los países anfitriones para iniciar la verificación de antecedentes y la preacreditación migratoria.

Según la normativa, al inscribir a los 55 futbolistas, estos adquieren automáticamente el estatus de jugador internacional protegido, lo que activa una notificación formal a sus instituciones advirtiéndoles que no pueden interferir en su participación.

A este flujo de información se suma una obligación financiera: la contratación de seguros médicos internacionales. La validación de estas pólizas requiere una coordinación directa con las oficinas legales de los clubes, confirmando fehacientemente la reserva del atleta.

Finalmente, para Uruguay, la enmienda de la Conmebol al artículo 25 termina de transparentar el proceso: al permitir que los jugadores de la prelista disputen la Libertadores o la Sudamericana hasta el 29 de mayo antes de unirse a la selección el día 30, los clubes necesitan la confirmación oficial de FIFA para planificar sus alineaciones, convirtiendo a las entidades deportivas en los custodios de un dato que Bielsa prefiere callar.

En consecuencia, cualquier dato filtrado desde una entidad deportiva sobre un jugador reservado posee una base real: el club ya ha recibido la documentación que certifica que su futbolista es, ante los ojos de la arquitectura institucional de la FIFA, un candidato mandatorio para la cita mundialista.

¿Habrán preguntado al Inter de Miami si estaba Luis Suárez? ¿Cómo les comunicó Estudiantes de La Plata a Fernando Muslera y Tiago Palacios que estaban en la nómina? ¿Independiente anunció a Matías Abaldo? ¿Los sparring ya están elegidos y también están en la lista de 55?

Para nosotros no cambia mucho ni la cantidad, ni los nombres, ni los puestos de los 26 que serán inscritos definitivamente en junio, pero sí hace a la calidad de la información y a las expectativas que cada futbolero o futbolera se trace en relación con la participación mundialista.