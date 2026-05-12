La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales denuncia también fallas sobre la seguridad en las canchas.

En la mañana de este martes, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales difundió en sus redes sociales un comunicado con el que se declaran en preconflicto, citando el artículo 49 del Estatuto del Futbolista Profesional, que aboga por una instancia previa de negociación, antes de tomar medidas gremiales que impliquen la suspensión de la competencia. La gremial advierte de la “gravedad de distintas situaciones” que afectan a los futbolistas directamente y que “continúan sin soluciones concretas”.

Reclamos por salarios y seguridad

Las soluciones que demanda la mutual se vinculan, en primer lugar, con el “atraso en el pago de salarios de diversos clubes profesionales”, una situación que se ha observado en clubes como Cerro y Progreso. El comunicado agrega que existen incumplimientos vinculados al cobro de créditos, y también refiere a reclamos económicos que se vinculan con Cooper, el club de Carrasco gestionado por una SAD que no pudo cancelar sus deudas ante la AUF y no jugará en la Divisional C.

Además, la mutual plantea preocupaciones en torno a “las condiciones de seguridad en distintos escenarios deportivos”, por lo que exige el funcionamiento “efectivo” de la Comisión de Seguridad y Estadios.

Con estas preocupaciones sobre la mesa, la mutual dice: “No podemos naturalizar que los futbolistas continuemos soportando las consecuencias de malas administraciones, incumplimientos y falta de respuestas”. Es por eso que, a través de este comunicado, la gremial de jugadores del fútbol uruguayo exige a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y a los “clubes involucrados” entablar un ámbito formal de trabajo para abordar estos temas “con la seriedad y urgencia que la situación requiere”.

El comunicado de la mutual llega justo antes del inicio del Torneo Intermedio, que dará inicio el próximo fin de semana. El aviso de “preconflicto” sugiere que no se llegará a la instancia de suspensión de la actividad. El artículo 49 del estatuto del jugador que citó la mutual en el comunicado establece un plazo máximo y perentorio de 48 horas para concretar la reunión con intervención de los clubes implicados, representantes de la mutual y de la AUF. Según supo la diaria, este jueves habrá Asamblea General de la Mutual y ahí se analizará la situación. Tras eso, si hay una evaluación negativa o no se ven soluciones claras, es probable que el gremio pare la actividad y no haya fútbol el fin de semana.

Fuentes a las que accedió la diaria también confirmaron que la preocupación no es solo los atrasos salariales y las condiciones laborales en los clubes de Primera y Segunda División, sino también la falta de avances en la implementación de controles financieros y a la ausencia de una política clara para modernizar el fútbol uruguayo y proteger tanto a los trabajadores como al espectáculo.