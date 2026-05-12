Tras Cerro Largo-Peñarol, quedaron definidos los dos grupos; el torneo arrancará el fin de semana que viene.

Tras el cierre del Apertura este lunes, el Torneo Intermedio se impone. De igual forma que en la temporada pasada, el campeonato corto se jugará con dos series y los ganadores de cada una irán a la final, que tendrá como premio copa y clasificación a la Sudamericana del año que viene.

Vale recordar que las series se armaron de la misma manera que en 2025, que es distinta a como estábamos acostumbrados en las temporadas iniciales; quienes terminaban en posiciones impares en el Apertura iban para la serie A y los pares para la B. Olvidando el viejo esquema, cómo se acomodaron ahora fue así: grupo A quedó para quienes finalizaron en los puestos 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 y 16, mientras que la serie B reunió a los ubicados en las posiciones 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15.

Traducidos los números a nombres propios, en la zona A se metieron el campeón Racing, Peñarol, que terminó cuarto, el sorprendente Central Español fue quinto –e igualmente echaron al entrenador–, el octavo fue Defensor Sporting, noveno quedó Liverpool, Cerro Largo terminó decimosegundo, decimotercero fue Boston River y Cerro el último.

Para la zona B, por su parte, Deportivo Maldonado rompió los supermatch y fue segundo, el tercero fue Albion, como sexto ingresó Montevideo City Torque, Nacional fue séptimo, Wanderers entró por ser décimo, Danubio como once, mientras que Juventud de Las Piedras y Progreso fueron decimocuarto y decimoquinto, respectivamente.

Dentro de los grandes titulares tras la conformación final de los grupos surge que no habrá clásico entre Nacional y Peñarol. Como no compartirán serie, solo podrán verse las caras si ambos ganan sus respectivas series y juegan la final.

Por otra parte, aunque no menos importante, el calendario del Intermedio quedará partido en dos. Si bien el fútbol comenzará este fin de semana, esta será la primera de las cuatro fechas que se jugarán seguidas; luego el campeonato entrará en receso por la disputa del Mundial y para la reanudación quedarán tres fechas y la final.