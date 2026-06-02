El volante se sintió el gemelo en el entrenamiento matutino y en la tarde se realizará estudios.

Giorgian de Arrascaeta se sintió el gemelo en el entrenamiento matutino del martes. Todo indica que sufrió un desgarro muscular. En la tarde se hará estudios para determinar con exactitud la entidad de la lesión en la pierna que lo podría dejar fuera del Mundial. Si es desgarro, no va.

El volante se estaba recuperando de la fractura de clavícula que sufrió jugando Copa Libertadores, con Flamengo, ante Estudiantes de La Plata, en Argentina. El 29 de marzo fue su último partido.

Desde que se sumó al Complejo Celeste para entrenar con la selección, venía entrenando diferenciado, sin oposición. En la conferencia de prensa que brindó el lunes, Marcelo Bielsa afirmó que “De Arrascaeta está, entre comillas, muy bien, pero hay que cumplir los tiempos de una lesión ósea; no se puede someter la zona afectada a fricción hasta el viernes 12, tres días antes del debut. Está entrenando normalmente con todo lo que tiene que hacer un futbolista”.

La lesión muscular complica los plazos establecidos rumbo al debut, y el panorama para que el entrenador rosarino pueda contar con De Arrascaeta en el Mundial es muy complejo. La hoja de ruta marca que el primer mojón para la decisión estará en los estudios de esta tarde.

Bielsa puede elegir un sustituto en la lista final, siempre y cuando haya sido parte de la nómina inicial entregada a FIFA, que podía tener hasta 55 jugadores. Si bien no hay confirmación, extraoficialmente se maneja que la lista celeste tenía 44 futbolistas. Aunque con características diferentes, si Giorgian es desafectado Facundo Torres y Luciano Rodríguez son jugadores que podrían sustituirle, siempre y cuando estén en esa nómina remitida a FIFA.