La AUF confirmó los números de camisetas de los futbolistas uruguayos para el Mundial y FIFA oficializó las combinaciones de vestimenta para los partidos de fase de grupos.

Tras oficializar la lista de convocados de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026, la Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó los números de camisetas que usarán los 26 futbolistas elegidos por Marcelo Bielsa. El gran cambio es el de Federico Valverde, que dejará el 15, su dorsal que lo identifica con la celeste, para utilizar la 8, como en Real Madrid. Esto se dio por la no convocatoria de Naithan Nández, que dejó el cupo libre. El volante estrella de la selección uruguaya usó la 16 en las selecciones formativas y la 4 en el debut ante Paraguay, donde convirtió un gol vital para clasificar a Rusia 2018.

Fernando Muslera, que durante toda su trayectoria utilizó la 1, irá con la 23, respetando el número que venía usando Sergio Rochet. Caso similar con Rodrigo Aguirre, que jugó muchas veces con la 7, pero, con el retorno de su amigo Nicolás de la Cruz, pasará a la 19.

Foto: AUF

A ver cómo queda

También se oficializó la combinación de colores que utilizará la selección uruguaya en los partidos de la fase de grupos. FIFA intenta que en todos los encuentros haya una selección con vestimenta clara y otra oscura, para diferenciar bien a los equipos.

En el debut del 15 de junio frente a Arabia Saudita, Uruguay irá con camiseta celeste, short y medias blancas, mientras que el golero vestirá íntegramente de anaranjado. Los asiáticos jugarán todos de verde, con el guardameta de amarillo.

Ante Cabo Verde, el 21 de junio, la selección uruguaya repetirá la camiseta celeste pero esta vez la combinará con short y medias azul oscuro, mientras que el arquero estará completamente de verde. Los africanos irán todos de rojo y el golero íntegramente de amarillo.

En el cierre de la fase de grupos, el 26 de junio contra España, saldrá a escena el conjunto completo de alternativa, y el golero volverá al anaranjado del primer partido. Los españoles irán de blanco y el guardameta de amarillo.

Uruguay utilizará tres combinaciones distintas durante los encuentros de la fase de grupos.