Pablo de Ambrosio durante un entrenamiento, el 7 de enero, en el estadio Parque Palermo.

Luego de realizar un Apertura de 24 puntos, la SAD del palermitano decidió terminar con el exitoso ciclo del entrenador.

Pablo De Ambrosio fue clave en el pasado cercano de Central Español. Fue el entrenador que hizo la escalerita perfecta ascendiendo de la C a la A con el palermitano.

El sábado por la noche terminó el Apertura con un triunfazo ante Racing, el campeón, lo que le permitió culminar el primer torneo corto del año con 24 puntos, encima de la media de lo que se necesita para mantener la categoría y en zona de ingreso a copas internacionales.

Central ganó siete encuentros -incluídos Peñarol, Nacional y Racing-, empató tres y perdió cinco, anotó 23 goles y recibió 22, aunque seis fueron en la misma noche, en la caída por goleada ante Albion.

Sorpresivamente, la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del palermitano decidió cortar el ciclo del entrenador pese a los buenos resultados obtenidos. Alejandro Villoldo, capitán del equipo, declaró en Carve Deportiva: “Como capitán le voy a pedir a la SAD un argumento de esta decisión y ver cómo seguimos para adelante. El grupo estaba bien y esto es un sacudón”.

En el sinuoso e inesperado presente de Central Español aparecen entrenadores argentinos como candidatos a tomar el cargo. A su vez, Danubio podría interesarse en De Ambrosio, el franjeado cerró el torneo con derrota de local ante Albion, la idea de Gustavo Matosas era permanecer interinamente como entrenador hasta finalizar el Apertura.

La mitad

Ocho equipos cambiaron de entrenador en el Apertura. En Cerro, Alejandro Apud llegó por Nelson Abeijón; en Progreso, Tabaré Silva sustituyó a Leonel Rocco; en Juventud de Las Piedras, Sergio Blanco tomó el cargo de Sebastián Méndez; en Boston River, Ignacio Ithurralde entró por Israel Damonte; en Nacional, Jorge Bava fue el sucesor de Jadson Viera y Jorge Fossati pasó a dirigir en Liverpool en lugar de Camilo Speranza.

Danubio y Central Español son los que no tienen sustituto definido, mientras que Racing, Albion, Deportivo Maldonado, Defensor Sporting, Peñarol, Cerro Largo, Montevideo City Torque y Wanderers son los que no cambiaron hasta el momento.