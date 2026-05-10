Diego Vera, de Central Español, tras convertir el segundo gol de su equipo, el sábado 9 de mayo en el estadio Parque Palermo.

El equipo palermitano pegó en los momentos justos y se impuso con goles de Raúl Tarragona y Diego Vera.

La última fecha del Apertura continuó este sábado en el Parque Palermo, donde un Central Español de buena campaña, en puestos de clasificación a copas internacionales, recibió a Racing, el campeón anticipado del torneo.

Ambos equipos pujaban por unidades importantes para mantenerse en la tabla anual, pero fue el palermitano el que se quedó con los tres puntos tras capitalizar las escasas chances generadas sobre el arco rival.

En un primer tiempo cortado y de poco juego, el equipo de Cristian Chambián, sacando chapa de campeón, impuso cierto dominio, ante un rival que se retrasó en el campo, cedió la pelota y apostó al juego directo para buscar a Raúl Tarragona, el 9 que estuvo demasiado solo en ataque. Desde el palco del Parque Palermo, entre mates y cafés humeantes qué buscaban calentar la helada tardecita noche del sábado, la hinchada insistía con que busquen juego por izquierda, ilusionados con un par de arranques de Mariano Aguilera.

Racing dominó la posesión de balón y jugó más adelantado, pero tampoco produjo chances claras de gol. La escuelita de Sayago sí concentró su ofensiva por la banda izquierda, con los desbordes de un activo Rodrigo Dudok, que generó las aproximaciones más peligrosas: un centro suyo encontró a Sebastián Da Silva sin marca dentro del área, pero pifió la volea de zurda; en otra, el propio Dudok llegó para definir, pero el tiro salió ancho y fue controlado por el arquero Rodolfo Alves, que casi no fue exigido. Una buena jugada personal de Esteban Da Silva, que enganchó hacia adentro, se sacó dos hombres de arriba y pateó de zurda al primer palo, también salió apenas afuera.

Ignacio Rodríguez, de Central Español y Sebastián Da Silva, de Racing, el 9 de mayo en el estadio Parque Palermo. Foto: Guillermo Legaria

La tónica del partido se mantuvo en el complemento. En la primera, Dudok volvió a avisar con un tiro fuerte y cruzado desde la izquierda que se fue ancho, después de un despeje defectuoso del colombiano Sander Navarro.

Central Español fue más efectivo y se puso en ventaja en la primera aproximación al arco de Racing que tuvo en el segundo tiempo. Como para corroborar la buena lectura del palco, la jugada fue una notable combinación entre Tarragona y Aguilera. En una salida rápida de contra, el 9 la bajó en tres cuartos y la abrió para Aguilera, que subía por derecha. Aguilera recibió y mandó la devolución al área, donde Tarragona entraba en velocidad para saltar, ganarle al defensor y poner un cabezazo notable arriba, sin nada que hacer para el arquero Federico Varese.

Pocos minutos después, tras un córner a favor del palermitano que derivó en un tiro algo débil de media distancia, una mala respuesta de Varese le dejó el rebote a disposición a Diego Vera, quien recién había entrado, para que la mandara a guardar con el arco libre.

Lucas Pino, de Central Español, Sander Navarro, de Central Español y Rodrigo Dudok, de Racing, el 9 de mayo en el estadio Parque Palermo. Foto: Guillermo Legaria

Quedaban poco más de 20 minutos para que Racing, que no había estado acertado en ataque, pudiera intentar rescatar un resultado más favorable. Se jugaron, lógicamente, en campo de Central Español, pero la escuelita no consiguió afinar sus procedimientos.

Franco Suarez entró por Dudok y Racing siguió atacando por izquierda, pero abusó de centros fáciles a las manos del arquero Rodolfo. El experimentado brasileño, figura recurrente del equipo, tuvo su tapada clave para evitar que Racing se pusiera en partido, cuando se quedó con una media vuelta a quemarropa de Esteban Da Silva dentro del área.

Una gran victoria en casa para el equipo de Pablo de Ambrosio, ante el mejor equipo del Apertura, para cerrar el torneo lleno de ilusión con lo que viene.