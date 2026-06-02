Río Negro de San José el primer clasificado a octavos

La ingeniería de los puntos no perdona y el mapa del Uruguay futbolero ya muestra las primeras realidades irreversibles. Al completarse la cuarta fecha de la Champions del Interior, Río Negro de San José sacó chapa de candidato al ser el único club que ganó los 12 puntos que disputó, sellando su clasificación anticipada a los octavos de final. Junto al cebrita maragato, instituciones de la talla de Laureles de Fray Bentos, Gladiador de Salto y Libertad de San Carlos también pusieron un pie y medio en la siguiente fase al alcanzar la línea de las 10 unidades. Las victorias más amplias de este fin de semana del 30 y 31 de mayo fueron el 3-0 de Racing de Durazno en su visita a Tala sobre el albirrojo Atenas y el contundente 3-0 de Arsenal de Salto ante el líder Atlético Bella Vista de Paysandú.

En la vereda de las sombras, el reglamento de la orejona dorada es implacable: los dos últimos de cada serie pierden la categoría de forma inmediata. Cuatro clubes quedaron en el horno y sin puntos tras cuatro batallas, despidiéndose prácticamente de la élite para 2027 a menos que lo consigan como campeones departamentales a fin de temporada: Peñarol de Rivera (con su crisis administrativa a cuestas, que seguramente además le traerá problemas de futuro), Uruguay de Bella Unión, San Bautista Vida Nueva y Cerro Arrozal de Vergara. Es el fútbol nuestro, donde la gloria de clasificar se cruza con el dolor de tener que remarla desde otro lado el año que viene.

Un clasificado y tres descensos

En la Serie A, la globa rodó solo en el sintético del Vispo Mari de Salto, donde Arsenal dio la nota al golear 3-0 a Bella Vista de Paysandú con un doblete de Bruno Graces y un tanto de César Silveira. El choque entre Peñarol de Rivera y Ferro Carril se encuentra aplazado por la situación terminal del equipo fronterizo, que está intervenido por el MEC y se encuentra acéfalo de plantel y autoridades tras renuncias masivas, un caso inédito que pone en jaque la equidad del grupo. Según un comunicado de Ferro —que no coincide con la comunicación oficial de OFI—, ya está determinado que Peñarol no juega más y que todos los partidos que no jugó o no juegue serán considerados con un resultado de 3-0 para quien lo debía enfrentar y, asimismo, tomados como partidos para cumplir con sanciones. El comunicado de la semana pasada de la Organización del Fútbol del Interior señalaba como aplazado el partido entre Peñarol y Ferro.

Las posiciones tienen a Arsenal y Bella Vista con 7 puntos, Ferro Carril con 5 (y un partido menos que puede pasar a ser 8) y Peñarol cierra en 0. En la quinta fecha, Ferro Carril recibirá a Bella Vista y Arsenal debería ser local ante Peñarol.

La Serie B confirmó el liderazgo salteño. Gladiador se trajo un triunfo de oro de Tacuarembó al vencer 1-0 a Estudiantes con gol de Marcos Rocha a los 86 minutos. Por su parte, Universitario no tuvo piedad con Uruguay de Bella Unión y le ganó 4-1 con gritos de Matías Morales, Juan De los Santos, Santiago Díaz y Gastón Barrientos, descontando Nicolás Arbiza para la visita. Gladiador manda con 10 unidades, Universitario tiene 8, Estudiantes 4 y Uruguay queda en blanco. La próxima vuelta tendrá a Gladiador recibiendo a Universitario y a Estudiantes frente a Uruguay.

En la Serie C, el líder Laureles de Fray Bentos rescató un empate 0-0 en su visita a Nacional de Nueva Helvecia. Mientras tanto, en Colonia del Sacramento, Juventud se quedó con el duelo de vecinos al ganarle 2-1 a San Carlos de Colonia con goles de Juan Torres y Sebastián Noy, mientras que para la visita anotó Rodrigo Pérez. La tabla tiene a Laureles con 10 puntos, Juventud con 6, San Carlos de Colonia con 4 y Nacional con 2. Para la quinta etapa, Nacional de Nueva Helvecia recibirá a Juventud y San Carlos de Colonia será local ante Laureles.

La Serie D es la zona de los dientes apretados. El duelo clásico de trinitarios en el Juan Antonio Lavalleja fue para Independiente de Flores, que venció 2-1 a Porongos con tantos de Kevin Sosa y Felipe Monzón. Hacía ocho años que los diablos rojos no lograban vencer a sus rivales de todas las horas, por lo que el triunfo movió las cosas en el parque Centenario. En Dolores, Sportivo Barracas y Polancos de Nueva Palmira repartieron honores tras empatar 0-0. Porongos lidera con 7, Independiente tiene 5, Barracas 4 y Polancos 3. Los próximos compromisos serán Porongos ante Sportivo Barracas y Polancos frente a Independiente.

En la Serie E, Racing de Durazno sacó su estirpe de visitante y goleó 3-0 a Atenas de Tala con gritos de Diego Viera, el Gallego Gerardo Gasañol y Maximiliano Domínguez. En la Piedra Alta, a la vera del río Santa Lucía Chico, Atlético Florida y Nacional de Florida igualaron 1-1 en un duelo tradicional muy disputado donde anotaron Brian García para el albiceleste y Germán Martínez para el tricolor. Racing vuela solo con 9 puntos, Nacional tiene 7, Atlético 4 y Atenas 3. En la quinta fecha, Racing recibirá a Nacional de Florida y Atenas enfrentará a Atlético Florida.

La Serie F ratificó el dominio de Río Negro de San José, que venció 3-1 a Vida Nueva de San Bautista con goles de Maximiliano Castro, Mathias Sotto y Daniel Martínez, descontando Zacarías Pardiñas. En el Landoni, Wanderers de Durazno derrotó 1-0 a Campana de Libertad gracias a la puntería de Ramón Bolognini en el último minuto. Río Negro vuela con 12 puntos, Wanderers lo sigue con 9, mientras que Campana tiene 3 y Vida Nueva cierra sin unidades. La próxima jornada tendrá a San Bautista Vida Nueva ante Wanderers y a Campana recibiendo a Río Negro.

En la Serie G, Libertad de la ciudad de San Carlos dio un paso gigante al ganarle 2-1 a Ituzaingó de Punta del Este con goles de Matías Tabares y Rodrigo Pérez, descontando Brahian Correa para el verdolaga. En el Mario Sobrero de Rocha, Lavalleja y Barrio Olímpico de Minas no pasaron del 0-0. Libertad manda con 10 puntos, Barrio Olímpico tiene 5, Lavalleja de Rocha 3 e Ituzaingó cierra con 2. En la quinta fecha, Ituzaingó recibirá a Barrio Olímpico y Libertad será local ante Lavalleja de Rocha.

Finalmente, la Serie H vivió una remontada espectacular en la ciudad de San Carlos, donde Lavalleja de Minas venció 3-2 al local San Carlos; Andrés Santos marcó un doblete para el decano carolino, pero Brahian Vergara, Brian Aguirrezabala y Samuel Gómez le dieron el triunfo al minuano. En Vergara, Huracán de Treinta y Tres venció 2-1 a Cerro Arrozal con dos goles de Agustín Tarán, mientras que para el local anotó Luis de Ávila. San Carlos y Lavalleja de Minas comparten la punta con 9 unidades; Huracán tiene 6 y Cerro cierra en cero. La quinta etapa tendrá a Huracán enfrentando a Lavalleja de Minas y a San Carlos recibiendo a Cerro Arrozal.